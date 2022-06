Dos agentes desarmados detuvieron a uno de los responsables del tiroteo en Chueca

Fue un auténtico milagro.

El pasado domingo, 5 de junio de 2022, dos agentes de Movilidad detuvieron a uno de los responsables que inició el tiroteo en la sidrería El Tigre, en Chueca.

Estos agentes de Movilidad, que ahora son vistos como héroes, teniendo en cuenta que son un cuerpo no policial y que, por lo tanto, no llevan ni armas, ni chalecos antibalas, ni esposas, consiguieron «arrestar» a uno de los autores.

Ambos aseguran estar «bastante satisfechos» por haber quitado de circulación una pistola y a un miembro de la banda juvenil Dominican Don’t Play. El joven de 17 años recibió la orden de sus superiores para que ‘picaran el billete’ a un camarero de El Tigre. El otro responsable está en busca y captura.

Los agentes de Movilidad han declarado cómo vivieron ellos la situación.

En ese momento, uno de ellos vio a uno de los dos responsables con una capucha y asegura que se cruzaron las miradas. Al poco tiempo escucharon «un par de detonaciones» pero pensaron que no era nada grave hasta que vieron a gente huir.

Además, este camarero indicó a los agentes uno de los atacantes había salido huyendo por la calle Augusto Figueroa.

«Bajamos corriendo y lo primero que hicimos fue agarrarlo por los brazos, porque sabíamos que podía portar el arma. Nos echó una mano un policía local de Coslada, que iba de paisano. Le inmovilizamos, le pusimos contra la pared, vimos en la mochila la pistola y avisamos a la Policía Municipal«.

«Estaba muy agresivo. Gritaba: ‘¡Yo no he sido, no he hecho nada!’. Cuando acabó todo. Empezó a pesarnos la intervención: porque si llega a sacar la pistola y nos dispara, éramos un blanco fácil. Pero en ese momento no piensas fríamente, sino solo en ayudar a un ciudadano y reducir el peligro para todos los que están por allí»