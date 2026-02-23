Horóscopo para este lunes 23 de febrero de 2026

Este lunes 23 de febrero de 2026, el universo nos regala un inicio de semana lleno de optimismo para casi todos los signos. Marte impulsa a la acción, mientras que las tensiones en el hogar o el trabajo tienden a desvanecerse, dando paso a gratas sorpresas en lo que respecta a viajes y finanzas.

Es un día ideal para confiar en tu intuición, particularmente en juegos de azar o decisiones rápidas, aunque es importante tener en cuenta que la segunda parte de la semana requerirá más tranquilidad.

Además, este 23 de febrero es especial por diversas efemérides: nacieron personajes como Georg Friedrich Händel, el maestro de la música barroca, y Rosalía de Castro, una poeta gallega que supo captar la esencia de Galicia.

Hoy también se conmemora el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio, un recordatorio ecológico para cuidar nuestro planeta mientras consultas tu horóscopo. Prepárate para un lunes lleno de altibajos animados, donde las oportunidades en amor, salud, dinero y familia variarán según cada signo.

Vamos a analizar los doce signos uno por uno, con un toque de humor para mantenerte despierto. Cada signo abordará aspectos como energía y estado de ánimo, desafíos y oportunidades, toma de decisiones, familia, viajes, salud, así como amor y relaciones, y oportunidades económicas. ¡Comencemos!

♈ Aries

Las viejas tensiones se desvanecen y te levantas con ganas de conquistar el mundo, listo para vivir experiencias intensas. En cuanto a los viajes, prepárate para agradables sorpresas; tendrás suerte en el juego si sigues tu instinto. La semana comienza cósmicamente bien, con amigos apoyándote en asuntos laborales y personales, pero no te relajes demasiado en los primeros días antes de que surjan tensiones. Amor: 4/5, dinero: 4/5, salud: 4/5, trabajo: 4/5. Desafío: evita ser demasiado ambicioso; oportunidad: sigue adelante con tus negociaciones. La familia se muestra estable y tienes alta energía para tomar decisiones rápidas.

♉ Tauro

No actúes con terquedad posesiva hacia tus seres queridos o podrías generar conflictos; busca el aire libre para beneficiarte. Un nuevo romance podría surgir gracias a un encuentro inesperado. La semana promete éxitos laborales y sorpresas; es un momento propicio para los viajes, aunque será mejor ser prudente hacia el final. El panorama amoroso es alentador, al igual que las alegrías en lo económico y laboral. Desafío: evita el dogmatismo; oportunidad: actividades al aire libre que beneficien tu salud. La familia requerirá flexibilidad; tu estado de ánimo será positivo si evitas confrontaciones, así que toma decisiones amorosas con calma.

♊ Géminis

Hoy es un gran día para la familia y lo social; tus viajes serán intensos y placenteros, además tu labia convencerá a todos. Las tendencias son favorables en aspectos laborales, sociales y financieros; verás cómo tus esfuerzos pasados comienzan a dar frutos, aunque hay que estar atentos desde el jueves. Es un día perfecto para expresar tus ideas y negociar. Amor: 4/5, resto 3/5. Tu energía dialéctica está imparable; desafío: no te disperses; oportunidad: comunica tus ideas para mejorar tu situación económica. Las relaciones fluyen bien; tu salud se mantiene media.

♋ Cáncer

Un encuentro clave podría cambiar tu vida; tanto la familia como el amor brillan hoy, además encontrarás dinero inesperado. La salud y el hogar están en positivo. Desafío: no ignores las señales que te envían; oportunidad: enfócate en asuntos domésticos. Tu estado de ánimo será transformador y las decisiones intuitivas estarán a la orden del día. Aunque los viajes no serán destacados hoy, tendrás alta energía familiar.

♌ Leo

Tu círculo social se expande y tu imagen personal se eleva; recibirás apoyo para tus proyectos. Los primeros días traerán cambios positivos; mantente activo y toma decisiones audaces hasta el miércoles. Los viajes relacionados con trabajo son posibles y nuevas amistades serán clave. En cuanto al trabajo: 4/5, resto 3/5. Humor del día: ¡ruge sin pasarte! Desafío: controla cualquier crispación posterior; oportunidad: aprovecha eventos sociales. El amor está equilibrado; salud adecuada para trabajar duro y finanzas estables.

♍ Virgo

Sal al exterior y contacta con gente; hoy el amor y la pasión fluirán fácilmente gracias a tu magnetismo. Tendrás suerte en lo laboral y financiero durante los primeros días; rompe cualquier bloqueo que te impida avanzar. Sensatez, ternura e intuición marcarán este periodo romántico. En cuanto al amor: 5/5; trabajo: 4/5. Desafío: evitar aislarte; oportunidad: fortalecer relaciones profesionales. La familia será socialmente activa contigo hoy; tendrás una energía magnética que favorecerá tu salud emocional.

♎ Libra

La energía y las ganas de vivir se elevan hoy; disfrutarás experiencias beneficiosas acompañadas por un magnetismo irresistible que hará brillar tus noches románticas. Desafío: no te saltes etapas importantes; oportunidad: planifica un futuro prometedor. Tu salud vital estará bien cuidada al igual que la armonía familiar.

♏ Escorpio

Es fundamental controlar ese carácter fuerte para evitar herir sensibilidades ajenas; calma y paciencia serán tus mejores aliados hoy. Excelentes perspectivas durante los primeros días con audacia en lo laboral. Desafío: evita ser impulsivo; oportunidad: lanza nuevas iniciativas. La influencia de Marte transforma todo a su paso e invita a una estrategia bien pensada. El amor será intenso mientras que las finanzas permanecerán estables, además podrás disfrutar de momentos relajantes relacionados con tu salud.

♐ Sagitario

Las actividades resultarán beneficiosas hoy; los viajes traerán cambios exitosos mientras tu pareja apoyará todas tus aventuras e inversiones generarán ganancias . Las perspectivas son óptimas en trabajo, familia e incluso cuestiones sentimentales durante los primeros días. Triunfo profesional asegurado junto a posibles viajes por negocios . En cuanto al dinero: 5/5; trabajo también 5/5. Recuerda no agobiarte bajo presión. Desafío del día será lidiar con cansancio acumulado mientras que descansar será una buena oportunidad. Salud evaluada en 3/5 junto a una energía aventurera presente.

♑ Capricornio

Evita tomar decisiones importantes sobre amor hoy; espera hasta calmar posibles tensiones externas utilizando estrategia . La semana comienza excelente laboralmente hablando durante estos primeros días mientras tendrás fortuna ante públicos o viajes relacionados con negocios . Cambios familiares pueden surgir así como deberás cuidar mucho más tu economía . Salud evaluada en 4/5 mientras que dinero se queda bajo control con un escaso 2/5. Desafío radica en manejar tensiones familiares mientras encuentras oportunidades creativas como remodelaciones hogareñas.

♒ Acuario

Hoy estarás rodeado por situaciones felices donde tu capacidad amatoria brillará permitiéndote resolver asuntos materiales sin problemas . Favorable también será lo mundano junto al trabajo o economía durante los primeros días . Una inversión fructífera puede llegar gracias a esa creatividad compartida junto seres queridos . Amor junto al trabajo alcanzan un notable 5/5 aquí mismo. Desafío radica en mantener la impaciencia bajo control mientras aprovechas oportunidades reales relacionadas a sueños cumplidos . La salud estará cerca del entorno familiar mientras disfrutas una energía creativa estimulante.

♓ Piscis

No menosprecies ni desaires a quienes te aman ya que podrías pagar caro esa actitud hoy ; sensibilízate hacia la felicidad buscando intimidad emocional esta noche . El desafío radica precisamente ahí ; ¡mejor no desairar! Oportunidad vendrá al abrirse hacia intimidad sincera . Esta influencia marciana propicia transformaciones si muestras paciencia . Las relaciones serán sensibles , pero fluirán bien así como sentirás buen estado anímico generalizado .

Signo Amor Dinero Salud Trabajo Aries 4 4 4 4 Tauro – – – – Géminis 4 3 3 3 Cáncer – – – – Leo 3 3 3 4 Virgo 5 3 3 4 Libra – – – – Escorpio – – – – Sagitario 4 5 3 5 Capricornio 3 2 4 3 Acuario 5 4 3 5 Piscis – – – –

Aprovecha este lunes estelar antes de que sea Marte quien ponga a prueba tu paciencia. Que las estrellas iluminen tus pasos llevándote siempre hacia una sonrisa!