Bosch BGC05AAA2 GS05 Cleann’n o Cecotec Conga EcoExtreme 3000 son dos de las mejores aspiradoras para alérgicos 2020.

¿Eres alérgico a los ácaros, el polen, o el polvo? Los aspiradores para alérgicos cumplen todas unos requisitos como son tener un filtro específico el HEPA.

Marcas como Dyson o Cecotec fabrican aspiradoras específicas para personas con alergias, bajos niveles sonoros y una buena eficiencia energética. No todos las aspiradoras son válidas para alérgicos, pueden ser muy potentes pero la potencia no lo es todo.

¿Cómo escoger un aspirador si eres alérgico?

Lo primero hay que fijarse solo en aspiradoras que tengan filtros HEPA, el resto de aspiradores, por muy de ‘oferta’ que estén, tengan o no tengan cable, no nos van a resolver el problema.

Descartamos los que no tengan filtros HEPA. En general los aspiradores con filtros HEPA son más caros que los convencionales, pero esta inversión sin duda vale la pena.

No solo las personas alérgicas notaran un ambiente más limpio, pero , si tienes mascotas o niños pequeños, estos aspiradores son más eficaces para limpiar el aire.

Aunque en realidad un aspirador convencional, sin filtro HEPA una proporción alta de contaminantes, usar un aspirador con filtro HEPA tranquiliza a muchos consumidores, si tiene mascotas, bebés, personas mayores o hay fumadores en casa.

Diferencia entre un filtro HEPA y un filtro estándar

Su nombre en inglés indica bastante su función «High Efficiency Particulate Air», son unos filtros más específicos que los filtros convencionales, son capaces de de atrapar un mínimo de 99.97% de contaminantes submicrométricos suspendidos en el aire hasta un tamaño de partícula de 0.3 micras.

Se crearon en 1940 como parte del proyecto Manhattan, su cometido era reducir los contaminantes radiactivos mientras se desarrollaba la bomba atómica. No llegaron al mercado americano hasta 1950. Desde entonces estos filtros se han aplicado en la industria aeroespacial, la militar y en hospitales.

Los filtros bio-médicos HEPA son fundamentales en el entorno hospitalario son capaces de filtrar hasta el 99,995 (por encima del HEPA normal) de los contaminantes transportados en el aire. Además los hospitales tienen filtros ultravioletas que también acaban con el otro 0.05% restante de contaminantes.

Para ser catalogado como HEPA doméstico (el que llevan los aspiradores para alérgicos) debe ser capaz de filtrar hasta un 99,97% de los contaminantes que tengan menos de 0,3 micras, para que nos hagamos una idea de lo pequeño que es esto, un cabello humano tiene un diámetro de 70 micras.

Los filtros HEPA están compuestos de una serie de fibras dispuestas al azar que no permiten que las partículas de hasta 0,3 micras pasen, se quedan adheridas a las fibras.

Todo lo que no sea capaz de filtrar este porcentaje, no es un filtro HEPA, ten en cuenta hay algunos aspiradores ‘comunes’ que ciertas partículas muy pequeñas no las recogen y se quedan en el suelo, imagina uno que es capaz de aspirar partículas más pequeñas que un pelo humano, ¡la diferencia es notable! La mayoría de los alérgenos tiene tamaños mayores a 0,3 micras, de ahí que estos filtros sean tan eficaces.

Prefiltros de carbono

‘Cuanto más azúcar, más dulce’, algunos aspiradores con filtros HEPA incorporan además otros pre filtros de carbono pensados para neutralizar olores desagradables, pero en estos prefiltros no tiene efectos contra alérgenos sino que actúan en combinación con los filtros HEPA.

Mejores aspiradores para personas alérgicas

Algunos de estos modelos forman parte del programa de certificación asthma & allergy friendly, una iniciativa de los Estados Unidos, que prueba productos para verificar su idoneidad para personas con asma y alergias.

Entre las marcas certificadas destaca Dyson, pero otras marcas como, Cecotec o Taurus son bien valoradas por los usuarios de Amazon. Otros modelos son bien valorados por la web consumerreports.org que suele evaluar distintos productos.

Potente, limpio y rápido. Sin bolsa. Sin costes de mantenimiento.

Nuevo e innovador Motor HiSpin con aspas aerodinámicas y un flujo de aire perfectamente calibrado para obtener una elevada recogida de suciedad con un bajo consumo de energía.

Sistema de separación de polvo altamente eficiente

Diseño compacto

Adecuado para personas que sufren alergias gracias a su filtro higiénico HEPA H12 lavable,

Peso: 4.44 kg (sin accesorios)

Depósito fácil de extraer y vaciar

Regulación electrónica de la potencia.

Empuñadura del tubo ERGOPLUS

Depósito de gran capacidad (1.5 litros) con sistema de vaciado fácil e indicador óptico de nivel.

Tubo telescópico

Cepillo para parquet con cerdas de pelo natural para asegurar un tratamiento delicado de los suelos duros.

Accesorio 2 en 1: boquilla para juntas y cepillo para tapicerías

Función parking y fácil almacenamiento

Recogecables automático

9 metros de radio de acción

Desplazamiento mediante 2 grandes ruedas traseras y una rueda delantera giratoria 360º

El aspirador multiciclónico sin bolsa, es silencioso y eficiente. Diseñado con una máxima potencia fuera de serie y mínimo consumo. Máxima capacidad de 3,5 l con un exclusivo filtro de alta eficiencia. Hay tareas que es mejor dejárselas a un profesional, Conga EcoExtreme 3000.

Aspirador sin bolsas multiciclónico: máxima potencia, mínimo consumo.

Eficiencia energética 3AAA: consumo mínimo con el mayor rendimiento.

TimeCyclonic Pro: mantiene la potencia de succión gracias a su innovador sistema ciclónico de varias etapas simultáneas.

Ultrapower Technology: máximo poder de succión que consigue resultados equivalentes a un aspirador convencional de 3000 W con un consumo de 700 W.

Animal Care: especialista en pelos de animales. Diseñado para convivir con tus mascotas.

Ultrasilence System: tecnología de aspirado silencioso con menos de 78 dB.

Purifica el aire: filtrado profesional del aire en 5 fases con un filtro de alta eficiencia capaz de eliminar el 99,98 % de la suciedad. Respira un aire completamente limpio.

Smart Power regulation: potencia de succión totalmente regulable según la necesidad. Modo Turbo: para alfombras y moquetas. Modo Eco: para un ahorro de energía en suelos duros.

High Speed AirBrush: cepillo rotativo desmontable que arrastra la suciedad más difícil incrustada en moquetas, sofás y alfombras.

Gran depósito de 3,5 l de capacidad con vaciado fácil e higiénico.

Apto para todas las superficies gracias a sus accesorios: parqué, air brush, esquinas y tejidos.

Ergonomic System: ligero y manejable. Con tubo telescópico metálico y recogecables automático. Hasta 9 metros de radio de acción.

Sistema parking que permite fijar el tubo metálico en posición vertical.

Gracias al filtrado ciclónico de 3ª generación del aspirador Pulsar Eco Turbo puede eliminar hasta la última mota de suciedad.

El aspirador sin bolsa Pulsar Eco Turbo funciona con un sistema de filtrado multiciclónico. Este sistema provoca un centrifugado continuo dentro del depósito que mueve el aire en forma de remolino por cada uno de los 9 ciclones de filtrado que contiene.

El ciclón más grande filtra las partículas de polvo de gran tamaño, que caen por su propio peso al depósito, el resto de ciclones filtran las partículas más pequeñas separando el aire de la suciedad

Además, su diseño está pensado para asegurar la máxima eficiencia energética, la estanqueidad y estructura de Pulsar Eco Turbo evita fugas de aire tanto en el depósito como en los tubos y las zapatas.

El aspirador sin bolsa Pulsar Eco Turbo tiene filtro HEPA. Este tipo de filtro es capaz de atrapar una alta cantidad de macropartículas como el polen o los ácaros.

Tecnología PowerCyclone 5 que separa el polvo del aire

La exclusiva tecnología PowerCyclone 5 acelera el aire en la cámara ciclónica para separar el polvo.

Filtra el 99,9 % para conseguir suelos limpios y aire fresco. Su acción ciclónica potente y su avanzado diseño eliminan la suciedad para controlar el polvo, incluso mientras se vacía

El cepillo TriActive aplica 3 acciones de limpieza de una pasada: 1) Abre suavemente la alfombra con su suela diseñada especialmente para eliminar el polvo en profundidad. 2) Aspira los trozos grandes con su abertura frontal de mayor tamaño. 3) Aspira el polvo y la suciedad cerca de los muebles y las paredes.

Aspiradora escoba con filtro HEPA puede eliminar el 99.9% del polvo, las bacterias y los alérgenos presentes en la suciedad, es fácil de limpiar y protege la salud del entorno doméstico.

Está certificada por un organismo de certificación internacional, y es de primera categoría tanto en términos de succión como de calidad.

Cepillo de suelo para limpiar residuos de piso o alfombra.

Succión: 18000PA

Potencia: 600 W

Voltaje: 220 / 110V

Peso: 1634.5 g

Material: ABS + (el contenedor del polvo es PC)

Longitud del cable: 6 m

Más de 2.000 usuarios de Amazon valoran con 4 puntos sobre 5 este modelo. Un robot profesional 4 en 1 -1: Barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo. Navegación iTech 3.0 inteligente milímetro a milímetro gracias a sus sensores de proximidad, distancia y anticaída. Se adapta a tu hogar: Limpia bajo los muebles, detecta obstáculos y no se cae por las escaleras.

Modo de limpieza que maximiza la gran potencia de succión para garantizar un suelo siempre limpio, tenga la suciedad que tenga. TurboBoost: Sistema avanzado con una turbina potente que maximiza la succión.

Cepillo rotativo que limpia a fondo arrastrando la suciedad en alfombras y moquetas. Intelligent Battery Pro: consigue un tiempo de autonomía de 130 minutos. AutoBack Home: Vuelta automática a la base al finalizar la limpieza.

5 modos de limpieza: Auto, Bordes, Habitación, espiral y vuelta a casa. Programmable memory: Programable 24 horas al día 7 días a la semana controlado por un mando a distancia con pantalla LCD, sencillo y intuitivo

Limpieza silenciosa con un nivel sonoro menor a 64 dB. AnimalCare: Respetuoso con las mascotas, pero no con sus pelos: modo de succión sin enredos. Apto para todo tipo de suelos y alfombras finas. Purifica el aire: Filtro HEPA capaz de retener el 99,9 % de alérgenos.

Cómodo y versátil este aspirador escoba tiene filtro HEPA y además permite aspirar todo tipo de superficies, incluso de difícil acceso.Baterías cambiables de Litio 22.2V ligeras de larga duración y recarga rápida.

Cepillo motorizado Turbo Brush para un rendimiento de gran potencia en todo tipo de suelos: baldosas, madera y moquetas

Iluminación del cepillo motorizado para detectar el polvo en zonas oscuras

Sistema de filtraje Cyclone System que separa perfectamente la suciedad del aire para optimizar el rendimiento del aspirador

El motor digital Dyson V7 genera mayor potencia de succión que cualquier otra aspiradora sin cable. 5 ciclones colocados en dos filas paralelas para aumentar el flujo de aire y capturar el polvo fino.

La aspiradora sin cable Dyson V7 funciona con una nueva batería níquel, cobalto y aluminio para garantizar hasta 30 minutos de succión sin efecto memoria.

El cabezal de limpieza Direct-drive hace que las cerdas penetren mejor en la moqueta para eliminar la suciedad más incrustada.

Ligera y equilibrada para facilitar la limpieza desde el suelo hasta el techo.

Todas las aspiradoras sin cable Dyson se convierten rápidamente en aspiradoras de mano para limpiezas rápidas, en rincones concretos y en lugares difíciles.

¡Aprovecha las ofertas diarias de Amazon!

Si tienes que comprar un nuevo aspirador, un televisor o una depiladora de luz pulsada, antes pásate por Amazon. Cada día tienes ofertas en todas las secciones con grandes descuentos.

En menos de cinco minutos puedes revisar si entre esas ofertas hay algún producto que te interesa (por ejemplo si tienes que comprar un regalo). Hay descuentos de incluso un 49%. Si no tienes claro cuánto te costarán los gastos de envío en Amazon está muy claro, ¡transparencia siempre!

La opción más barata la estándar te cuesta 2,99 euros y 0,99 euros en libros, te llegará en unos tres días. ¿Prefieres ahorrarte los gastos de envío?

Puedes, si eres cliente Prime no pagas estos gastos y además disfrutas de envío en 1 día gratis en muchos productos. Ser cliente Prime es gratis el primer mes, es de prueba y sin permanencia. Si decides quedarte el precio es 36 euros al año.