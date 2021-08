Mejores contenedores de pañales 2021 👶

Tommee Tippee Sangenic o Korbell – STANDAR de 16 litros, son dos de los mejores contenedores de pañales, o sistemas de eliminación de pañales 2021.

Entre sus ventajas: son capaces de acabar con el olor de los pañales y facilita la tarea del aseo del bebé. Algunos funcionan con bolsas específicas de la marca, otros con cualquier bolsa de basura, (lo que supone un ahorro).

Ventajas de los contenedores de pañales

El contenedor de pañales es uno de los regalos más útiles que se puede ofrecer a una familia que acaba de tener un bebés. Durante meses el bebé usa a diario varios pañales y la diferencia en usar uno de estos contenedores a no usarlo, se nota y mucho.

Es posible que regalar juguetes o ropa para bebés es lo tópico ante un bautizo, por Reyes o Papa Noel, sin embargo un contenedor de pañales es uno de esos obsequios que los padres suelen agradecer.

En lugar de tirar los pañales a la basura, estos contenedores logran que puedas desecharlos de forma cómoda y sin olores. Los precios en general son además bastante asequibles.

Acaban con el mal olor

Cubos y papeleras de distintos tamaños para desechar los pañales hay muchos. Pero no todos tratan el problema principal: mal olor.

Si acabas de tener un bebé, y piensas, ‘a mi no me hará falta’, ten en cuenta: cuando un bebé solo toma leche, es posible los pañales no huelan tan mal. Sin embargo, el bebé va creciendo y esto no solo se nota en su altura y peso, también en su sistema digestivo.

Los pañales cada vez olerán peor y teniendo en cuenta se le cambia de pañales varias veces al día, (entre 4-5 veces), el problema del olor puede ser bastante desagradable.

Los contenedores de pañales están diseñados para sellar el olor, la tapa se suele deslizar, para que haya un movimiento mínimo del aire.

Llevan varias juntas de silicona. Algunos funcionan con repuestos de bolsas específicas para cada modelo. Otros pueden usar cualquier bolsa de basura, (estos son más caros pero te ahorras tener que estar comprando repuestos de bolsas).

Si tienes dudas sobre cómo funcionan los contenedores de pañales con bolsitas, más adelante tienes un vídeo explicativo.

Comodidad

Hasta con una sola mano puedes usar los contenedores, desechando el pañal de forma rápida y cómoda. Teniendo en cuenta las mil y una cosas que conlleva tener un bebé, facilitar tareas cotidianas, es algo que agradecerás.

La mayoría tienen capacidad de contener alrededor de 30 pañales usados, esto te permite no tener que vaciar a diario, con vaciar tres veces en semana es suficiente. Y aunque te parezca raro, no huele.

Estética: variedad de colores y tamaños

Las marcas tienen contenedores de colores distintos para armonizar con el de la habitación del bebé, el cuarto de baño o donde quieras colocar el contenedor.

Su tamaño y diseño no son aparatosos, se adaptan perfectamente a cualquier rincón. Además, si tienes mellizos, gemelos o trillizos, también tienes contenedores de pañales de mayor tamaño.

Vídeo explicativo del uso de un contenedor de pañales

Inconvenientes

La cara ‘B’ de todas estas ventajas es que muchos de estos contenedores de pañales usan bolsas de plástico específicas y las recargas al final van sumando. Un recambio suele durar unos 20 días si usas unos 4/5 pañales diarios, (si son pañales talla 1 te durarán 30 días).

Un pack con 6 recambios de bolsitas te sale por unos 35 €, (pero te van a durar los recambios unos 120 días). Así que comparativamente tampoco es demasiado caro, con 3 packs de 6 recambios, te daría para 360 días. Te saldrían aproximadamente a 35 x 3, (105 € los recambios de un año).

Si no te convence el sistema de bolsitas, tienes otros modelos en esta lista que se pueden usar con bolsas de basura convencionales.

Mejores contenedores de pañales 2021

Tommee Tippee Sangenic Sistema avanzado para desechar pañales Twist & Click, en 4 colores

Con capacidad para desechar hasta 30 pañales, el Tommee Tippee Sangenic es uno de los contenedores de pañales más populares. En Amazon recibe una valoración de 4.1 sobre 5.

Tecnología Twist & click, que envuelve cada pañal de forma individual en una película de plástico de varias capas con revestimiento antibacteriano. Capaz de destruir hasta el 99% de los gérmenes.

El contenedor que gira y envuelve para una protección contra los malos olores. Los pañales quedan envueltos individualmente para atrapar la suciedad y el mal olor, incluso al abrir la tapa o vaciar el contenedor.

Variedad de colores

Medidas: 29,7 x 26,2 x 39 cm. Peso: 1.57 kg.

Angelcare – Sistema de eliminación de pañales

El contenedor de pañales Angelcare usa un sistema de empuje y bloqueo, solo tienes que empujar el sistema de sujeción y el pañal desaparecerá en la bolsa de varias capas. Tiene tecnología de cierre hermético.

Lleva un sellado de aire gracias a una película con varias capas de plástico que actúan de barrera contra el olor.

Los pañales quedan guardados y sellados, no tendrás que tocarlos y olerlos más.

Muy fácil de usar, hasta con una sola mano.

El sistema de eliminación de pañales Angelcare® almacena cómodamente hasta 38 pañales de tamaño 1.

Vaciar la bolsa es rápido y fácil: simplemente levante la tapa, saque un poco de película adicional, corte y ate.

Los viajes al contenedor se reducen drásticamente, lo que significa más tiempo para disfrutar con tu bebé.

Vital Baby HYGIENE – Sistema de eliminación de olores para pañales, sin rellenos, sin olor, color gris, con capacidad para hasta 25 pañales, apto para pañales desechables y reutilizables

El sistema de eliminación de olores Vital para bebés te ayudará a ahorrar más . A diferencia de otros sistemas de eliminación de pañales, no necesita ningún recambio o casete especial.

. A diferencia de otros sistemas de eliminación de pañales, no necesita ningún recambio o casete especial. Mediante el uso de un sistema vital de eliminación de olores para bebés es posible ahorrar.

La tecnología de trampa de olores se bloquea en los olores desagradables y los olores de los pañales, ayudando a mantener su guardería con olor limpio y fresco.

y los olores de los pañales, ayudando a mantener su guardería con olor limpio y fresco. No requiere recambios costosos. Cualquier bolsa de basura doméstica es compatible con el sistema vital de eliminación de olores para bebés.

Gracias al sello patentado de la trampa de olores, el bebé vital puede ofrecer una protección inmejorable y frescura sin necesidad de comprar un cartucho caro. respetuoso con el medio ambiente.

y frescura sin necesidad de comprar un cartucho caro. respetuoso con el medio ambiente. El sistema vital de eliminación de olores para el bebé, es totalmente compatible con pañales reutilizables y desechables, ayudándote a hacer tu parte para cuidar de nuestro planeta también. higiénico el sistema vital de eliminación de olores del bebé ayuda a bloquear el olor y las bacterias asociadas con pañales usados.

La tecnología patentada de sellado evita que los malos aromas escapen en el vivero y el hogar de tu bebé, ofreciendo una protección inmejorable contra los olores. Fácil de usar y mantener el sistema esencial de eliminación de olores para bebés es muy fácil de montar, vaciar y limpiar.

evita que los malos aromas escapen en el vivero y el hogar de tu bebé, ofreciendo una protección inmejorable contra los olores. Fácil de usar y mantener el sistema esencial de eliminación de olores para bebés es muy fácil de montar, vaciar y limpiar. Su uso sencillo con una sola mano ofrece una manera cómoda y fácil de desechar pañales sucios. también, cuando ya no necesita disponer de pañales, la papelera se puede reutilizar para muchos otros usos que requieren control de olores en el hogar (es decir, cuarto de baño bn, arena para gatos…) el sistema puede contener hasta 25 pañales a la vez,

Contenedor de pañales UbbiU 10002

Uno de los contenedores de pañales más premiado, no necesita recambios, puedes usar cualquier bolsa de basura (con lo que ahorras dinero).

Este contenedor es de acero, a diferencia de otros modelos que son de plástico.

Está equipado con sellos de goma diseñados para atrapar los olores, así como con una tapa deslizante que minimiza la salida del aire, manteniendo el olor dentro.

Medidas: 38,1 x 27,3 x 57,1 cm, peso: 3.18 kg

Asalvo Diaper Champ 4011R Contenedor de pañales Rebajas 33 Opiniones Asalvo Diaper Champ 4011R Contenedor de pañales El contenedor de pañales de Asalvo es económico, ya que no utiliza costosos recambios de bolsas especiales . Es compatible con bolsas de basura normales.

. Es compatible con bolsas de basura normales. Elimina el olor y las bacterias gracias a su sistema de tres cierres herméticos. Mantén un ambiente fresco en tu baño gracias a este producto. Su funcionamiento es fácil y muy cómodo. Basta con depositar el pañal en la boca del contenedor y girar el asa del mismo.

El contenedor de pañales sólo requiere el uso de una mano. Seguro y preciso de utilizar. Disponible en tres tamaños con distintas capacidades de carga. Regular: 40x28x56 cm. (30 pañales aprox.)

Mediano: 41,5x30x72 cm (50 pañales aprox.)

Grande: 46,5x32x92 cm (75 pañales aprox.) Korbell KRM250DS – Papelera para pañales, tamaño normal (15 L)

Papelera para desechar pañales con un sistema de triple sellado. Gracias a su pedal no tienes que agacharte.

Con doble tapa que aísla el olor

Capacidad de 15 L

Medidas: 29 x 15 x 52 cm, peso: 1,9 kg

Se usa con giro y sellado, tal como puedes ver en el video superior. Se introduce el pañal en la bolsita, se gira y el pañal queda recubierto.

El mismo sistema lo empuja hacia abajo y queda preparado para el siguiente pañal que deseches .

. Cómodo y sin olores.

Tiene capacidad para unos 10 pañales.

Chicco – Cubo para pañales, sistema antiolores, bolsas convencionales, color azul gris gris 5.422 Opiniones Chicco - Cubo para pañales, sistema antiolores, bolsas convencionales, color azul gris gris El cubo de pañales Chicco funciona con bolsas de basura normales , por lo que no hay costes adicionales.

Los olores desagradables no pueden escapar del cubo de pañales. Práctico y sencillo: Con una sola mano, el pañal se elimina en tres pasos rápidos.

A pesar de su tamaño compacto y ahorra espacio, el cubo tiene capacidad para hasta 25 pañales. Se puede utilizar con bolsas de basura estándar.

Ubbi U10006 – Contenedor de pañales, color gris, talla única 2.574 Opiniones Ubbi U10006 - Contenedor de pañales, color gris, talla única Exterior de acero

Sellos de goma

Tapa deslizante innovadora

No se requieren bolsas especiales

Respetuoso del medio ambiente

Cerradura de seguridad a prueba de niños

Seguro, conveniente y económico

Fácil de cargar, usar, vaciar y limpiar

Tiene capacidad para 55 pañales

Diseño premiado

Disponible en una variedad de colores

dimensiones del producto: 8.75 «W x 21.5» H x 12.5 «D

