La Nintendo Switch es la consola más vendida en el primer semestre del 2021, según la empresa de análisis de mercado NPD.

Otros modelos que han triunfado son la PlayStation 5 que salió a la venta en noviembre del 2020, la PlayStation 4 Slim, la PS4 Pro, y Xbox One X.

Por otro lado si miramos hacia atrás, la PlayStation 2 es la consola más vendida de todos los tiempos con 157.68 millones de unidades. El éxito continúa porque la PS4 y la nueva PS5 de Sony figuran en todos los ranking de consolas más vendidas.

PlayStation 4 vendió a lo largo del 2019, 106 millones de unidades. Sin embargo, Nintendo superó a Sony con la Nintendo Switch en 2021. En Periodista Digital te contamos más sobre las consolas más vendidas 2021.

Dependerá de la disponibilidad de la PS5 durante la última mitad del año. La escasez de microchip ha afectado a la producción de esta consola, la demanda para comprarla es enorme y la disponibilidad sigue siendo escasa. La PS5 tiene un disco duro más rápido, una unidad de Blu-Ray 4K, y un controlador más adaptable que el de la PS4.

El éxito de la PS4

Se lanzó a mediados de noviembre del 2013 en los Estados Unidos, y a finales del mismo mes en Europa y América del Sur. A Japón llegó en febrero del 2014.

Otras consolas comenzaron su andadura con mucho brío para ir perdiendo fuelle con el paso de los años, como la Xbox One. Sin embargo a la PS4 le ha ocurrido lo contrario, ha ganado con el tiempo. Se consolida como la segunda consola más vendida de todos los tiempos. ¿Pero por qué?

Una consola potente, con la que se pueden hacer varias cosas además de jugar:

Precio, la PS4 en su lanzamiento costaba menos que otras consolas como la XBox One, (que salió también a la venta en el 2013)

Se puede sincronizar con la televisión

Diseño, la PS4 es minimalista y elegante

Permite escuchar música mientras juegas

Puedes compartir juegos con tus amigos con SharePlay

La navegación con la PS4 es más fácil

Se puede controlar desde el móvil.

Compartir capturas y hacer streaming en directo

Transmitir de la PS4 al PC, con Remote Play

Tener biblioteca de juegos, que reúne los juegos vinculados a la cuenta del usuario.

Variedad de juegos, y exclusividad. Juegos como Uncharted o LittleBigPlantes solo están en PS4, esto supuso un efecto llamada para los consumidores.

El mando DualShock 4 que mejora las deficiencias del DualShock3.

Permite jugar a juegos de la PS3 a través de e PlayStation Now, (pero no es gratis)

Diferencias entre la PS4 vs la PS5

Especificaciones

La PS4 se ha producido en tres modelos: el original, el Slim y el Pro . El modelo original ha sido eliminado. Aquí están las especificaciones del modelo Slim:

CPU : 8 núcleos Jaguar, 1,6 GHz

: 8 núcleos Jaguar, 1,6 GHz GPU : 18 CU a 800 MHz, 1,84 TFLOPS

: 18 CU a 800 MHz, 1,84 TFLOPS Memoria : 8GB GDDR5

: 8GB GDDR5 Almacenamiento interno : disco duro de 500 GB o 1 TB

: disco duro de 500 GB o 1 TB Almacenamiento externo : HDD de 2,5 pulgadas o HDD USB

: HDD de 2,5 pulgadas o HDD USB Unidad óptica : Blu-ray

: Blu-ray Salida de video : 1080p

Especificaciones PS5

CPU : 8 núcleos, 16 hilos, hasta 3,5 Ghz (frecuencia variable)

: 8 núcleos, 16 hilos, hasta 3,5 Ghz (frecuencia variable) GPU : 36 CU a 2,23 GHz, 10,3 TFLOP (frecuencia variable)

: 36 CU a 2,23 GHz, 10,3 TFLOP (frecuencia variable) Memoria : 16 GB GDDR6

: 16 GB GDDR6 Almacenamiento interno : SSD personalizado de 825 GB

: SSD personalizado de 825 GB Almacenamiento externo : ranura SSD NVMe o HDD USB

: ranura SSD NVMe o HDD USB Unidad óptica : Ultra HD Blu-ray

: Ultra HD Blu-ray Salida de video : 4K a 120Hz u 8K

Gráficos

La PS4 y PS5, se basan en chips AMD Radeon, pero la GPU de la PS5 tiene más CU o unidades de cómputo y TFLOP más altos. Una calificación de teraflop mide el rendimiento de la GPU se refiere a la capacidad de un procesador para calcula un billón operaciones de puntos flotantes por segundo.

La GPU de la PS5 ofrece un rendimiento superior en gráficos. Es capaz de manejar 10.3 billones de punto flotante por segundo en promedio.

Almacenamiento

La PS5 no está actualizada en cuanto a capacidad de almacenamiento comparada con la PS4. El modelo básico de PS4 viene con 500GB, el modelo posterior a la PS4 tenía un disco duro interno de 1TB. Sin embargo la nueva PS5 viene con una capacidad de almacenamiento de 825GB.

A primera vista parece un inconveniente, pero en realidad es una ventaja. El almacenamiento de la PS5 usa memoria SSD, que mejora el rendimiento de los juegos. La memoria SSD en la PS5, permite que los archivos de juegos se lean desde los dispositivos de almacenamiento y se envíen al sistema en milisegundos.

Juegos

La PS5 es retrocompatible con la PS4, la mayoría de los juegos de PS4 están también disponibles en PS5 como: Outriders, Far Cry 6 , Borderlands 3 , Call of Duty Black Ops: Cold War No Man’s Sky

Sin embargo no todos los juegos de PS4 son compatibles con la PS5 como: Shadwen o TT Isla de Man – Ride on the Edge 2.

Precio

La PS4 la puedes encontrar desde 415 €

La PS5 en principio partía de 499,99 €, pero ante su escasez los precios se han disparado.

Consolas más vendidas 2021

Nintendo Switch funciona como una consola de juegos para casa y como una portátil para jugar donde tú quieras. El Switch está equipado con una pantalla táctil capacitiva de 6 pulgadas y 720p, la más avanzada jamás puesta en un dispositivo Nintendo.

Ofrece acceso,a una biblioteca notablemente sólida de excelentes juegos en su televisor en casa o en sus manos mientras viaja.

Tiene una pantalla brillante y colorida.

Cuenta con controladores Joy-Con únicos y versátiles.

Cuenta con una consola híbrida hogar / portátil.

Tiene una gran variedad de juegos de Nintendo.

El sistema enciende automáticamente la pantalla cuando la quita del Switch Dock y emite video a través de HDMI.

La slim es como su nombre indica de tamaño más compacto y pesa menos. Mide 288 x 265 x 39 mm y pesa 2.1 Kg, frente a los 2.8 Kg que pesa el modelo Pro. Es más barata que el modelo Pro, reproduce todos los juegos, pero le falta la salida en 4K.

Tipo de almacenamiento HDD

Capacidad de almacenamiento 1 TB

Blu-ray

Interfaces de red 802.11a / b / g / n / ac, Bluetooth 4.0 LE, Gigabit Ethernet

Contenido instantáneo compatible

Facebook, Twitch, Twitter, tu video

HD Streaming

Navegador de Internet, control de voz. Formatos de video compatibles

AVCHD, AVI, H.264, M2TS, MKV, MPEG-2, MPEG-4, MTS, PS,TS

Formatos de audio compatibles: AAC, MP3

Procesador: Jaguar de AMD 8 núcleos

La consola PS4 Pro te permite disfrutar de una resolución HD mejorada. Es la mejor versión de PlayStation hasta la fecha.

Los juegos 4K HDR se ven increíbles en todo

El rendimiento de PlayStation VR es el mejor en esta PS4

Se ve bien incluso en televisores de 1080p.

Tiene juegos 4K por menos de $ 500.

Es una versión mejorada y avanzada de la versión anterior de PS4.

Es compatible con todos los juegos de PS4

CPU: AMD ‘Jaguar’ x86-64, 8 núcleos

GPU: motor gráfico AMD de 1,84 TFLOPS basado en Radeon™

Memoria 8 GB GDDR5

8 GB GDDR5 Capacidad de almacenamiento* 500 GB, 1 TB

500 GB, 1 TB Dimensiones externas Aprox. 265 × 39 × 288 mm (ancho × alto × largo)

Aprox. 265 × 39 × 288 mm (ancho × alto × largo) Peso Aprox. 2,1 kg

La Xbox One X, hace lo que ninguna otra consola ha ofrecido antes, juegos 4K HDR nativos, la mejor experiencia de juegos premium del mercado.

CPU: AMD de ocho núcleos a 2,3 GHz personalizado

GPU: seis teraflops 1172 MHz

RAM: 12GB GDDR5

Velocidad de fotogramas: hasta 60 fps

Resolución: hasta 4K

Óptico: unidad de disco HD Blu-Ray

Almacenamiento: 1TB HDD