Móviles reacondicionados con garantía de un año en Amazon Renewed ✔

Apple iPhone XR con –29%, Apple iPhone SE 2a Generación con –28%. Los móviles de Apple son de los más buscados en productos reacondicionados, por eso si piensas comprar uno, hazlo buscando las máximas garantías. Móviles revisados y comprobados, precios bajos y hasta 1 año de garantía.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los Samsung S22, hoy de los smartphones reacondicionados que puedes encontrar en Amazon Renewed.

No todos los productos de segunda mano son iguales…

A menudo pensamos en un artículo de segunda mano como ‘usado’, pero no siempre es así. Un producto de segunda mano puede ser aquel que ha llegado al usuario que lo compró, este ha abierto la caja pero lo ha devuelto porque no era el color que esperaba, (por ejemplo).

Otras veces se devuelve porque tienen pequeños defectos estéticos que puede haber sufrido en el transporte. O porque el cable de la batería no funciona.

No siempre se devuelve un terminal porque este no funcione. Sin embargo, cuando hablamos de productos de segunda mano, algunos potenciales compradores tienen miedo. ¿Funcionará, me dará problemas, si alguien lo ha devuelto antes… ¿Será por algo? Amazon Renewed es la respuesta para quien busca un producto de reacondicionado pero sin jugársela…

¿Qué garantías ofrece Amazon Renewed?

El servicio postventa de Amazon es conocido en el mundo por su buena respuesta. Comprar en Amazon es sinónimo de garantía, pero con más de 100 millones de clientes en Estados Unidos y de 6,5 millones en España, se producen devoluciones de productos. Cuando esto ocurre, Amazon suele cambiar el producto por otro nuevo o reembolsar el dinero.

En algunos casos los artículos nuevos de un proveedor cualificado gestionados por Amazon, que han sido devueltos, pasan a ser inspeccionados, se prueban y verifican están en condiciones óptimas para su venta. Este es parte del trabajo de Amazon Renewed, la inspección de productos para verificar si puedeN o no ser vendidos como productos reacondicionados con garantías. En caso contrario no saldrán a la venta.

Los proveedores que pueden ser fabricantes de los productos o reacondicionadores externos especializados para poder vender bajo el paraguas de Amazon Renewed, deben cumplir unos criterios estrictos exigidos por Amazon.

En este proceso de revisión del producto, (un móvil por ejemplo), en Amazon Renewed, hacen un diagnóstico completo por si existen componentes defectuosos, si los hubiera son reemplazados. Además se limpia a fondo el objeto, (en Amazon o en el proveedor del terminal). Los productos para poder ser vendidos de nuevo deben tener unas características:

Por ejemplo, no pueden tener imperfecciones visibles a 30 cm de distancia . Funcionan y visiblemente parecen nuevos.

. Funcionan y visiblemente parecen nuevos. Pueden estar empaquetados en una caja genérica marrón o blanca (no en la del artículo original ya que esta puede estar abierta o haberse deteriorado).

Deben venir con los accesorios que se esperarían en un producto nuevo. En caso de falta algún accesorio debe ser especificado previamente.

Los productos vendidos por Amazon Renewed tienen un año de garantía mínimo, respaldado por el proveedor, es decir no compras ‘a ciegas’. En el caso de que compres un producto en Amazon Renewed y a lo largo de ese año no funcionara, Amazon te proporcionará un reemplazo del producto o reembolso del dinero.

Amazon Renewed, es la oportunidad para conseguir productos de marcas reconocidas a un mejor precio y con garantías. No solo móviles, también puedes encontrar, informática, relojes, pequeño electrodomésticos, videojuegos, oficina y papelería, audio o deportes.