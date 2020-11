Xenofobia en Perú: «¿Quieres que te mande de un golpe a tu puto país?»

El video de un hombre fuera de sí que insulta, amenaza y emite comentarios xenófobos en contra de un repartidor de comida venezolano, tras tener algunos inconvenientes con su pedido en Lima, ha generado rechazo e indignación en las redes.

El registro fue hecho por el propio vendedor, contra quien cargó el cliente porque la comida se había derramado durante el trayecto a su vivienda, situada en el distrito acomodado de Miraflores, en la capital peruana.

«Me llega al pincho [no me importa] que me lo entregues roto. No voy a recibir esta mierda rota. ¿Qué hago?», le dice el hombre al ver la bolsa de papel donde está su comida.

«¿Por qué eres tan idiota?»

El joven, que no pierde la calma a pesar de las groserías del cliente, le dice que no reciba su pedido, que lo cancele y que el dinero se lo devolverá la empresa en unos 15 o 20 días.

Esta explicación no parece ser suficiente y el desconocido vuelve a soltar improperios contra el ‘delivery’. «¿Por qué eres tan idiota? Eres un pobre imbécil, ¿cómo vas a romper las huevadas ahí, huevón? Ocúpate de traer bien las cosas, deberían tener una bolsa plástica», dice.

Al ver que el venezolano no le devuelve los insultos, el individuo se altera aún más y suelta amenazas cargadas de xenofobia.

«¿Qué chucha te pasa, reconcha de tu madre? Estoy harto de ustedes, ¿sabes? Tengo ganas de pegarte, hijo de puta. Estoy que me cago de hambre y me cagás el almuerzo. ¿No entiendes?».

Mientras le recriminaba al repartidor su silencio, remata: «¿Quieres que te mande de un combo (golpe) a tu puto país, hijo de puta? Respóndeme, hijo de puta, dime algo».

Indignación en las redes

La publicación del video desató una ola de comentarios de internautas que cuestionaron el comportamiento del hombre, que aún no ha sido identificado por las autoridades, y manifestaron su rechazo por su conducta discriminatoria.

En Miraflores, distrito donde ocurrieron los hechos, existe una ordenanza que prohíbe los actos de discriminación. Las personas naturales que incurran en ellos deberán pagar una multa de media Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que corresponde a unos 1.000 dólares.