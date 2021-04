Perú: Sin empresas extranjeras no hay turismo

Por qué no habría turismo sin inversión extranjera? Si la gente viaja atraída por nuestro patrimonio, no por las transnacionales.

Juan Stoessel

No exactamente. El turista receptivo y el interno sí viajan para conocer. Pero los turistas corporativos lo hacen para trabajar. Y, concretamente, el corporativo extranjero viaja porque su empresa opera en Perú. Si sus negocios dejasen de invertir acá, ese flujo desaparecería. Y no es un flujo menor. Aproximadamente el 50% de nuestra infraestructura turística depende de este segmento. No solamente aerolíneas y hoteles, sino restaurantes, taxis, comercios (y quienes abastecen a los hoteles, restaurantes y comercios). Porque un viajero de negocios se moviliza, sale a comer, a comprar, aprovecha para turistear cuando tiene tiempo.

Algunos podrán pensar que esto aplica básicamente en la zona empresarial de Lima. Error. También en Ayacucho, Trujillo, Tacna, Chimbote, Puno, Moquegua, Piura, Áncash. Regiones cuyo desarrollo se ve impulsado por las divisas que trae este tipo de turismo. Y allí no termina. El turista corporativo luego regresa convertido en receptivo, acompañado por su familia. Y, según la zona donde estuvo trabajando, visitan la Ruta Moche en el norte. O Amazonas, Tarapoto, San Martín en oriente. O van a Cusco y Puno en la sierra sur. Hablamos de un círculo virtuoso que genera millones en divisas y millones de empleos (directos e indirectos) a lo largo y ancho del país.

Resulta imprescindible mantener una vigorosa inversión extranjera en el Perú. La cadena productiva turística depende no solo de poseer un patrimonio atractivo (que lo tenemos), sino de seguir siendo un lugar atractivo para los negocios. Los estragos de la pandemia han sido muy duros para todo el sector. Ahora es cuando más nos toca cuidar la imagen del país a todo nivel. Para atraer. Para crecer. Para salir adelante todos juntos.