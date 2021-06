Encuentros, diáspora, mensajes de libertad y democracia: lo que dejó la visita de Lepopoldo López a Perú

El líder democrático y fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, durante su visita en Perú presentó su respaldo a los coterráneos que se encuentran en ese país, además de contar a los hermanos peruanos su experiencia como perseguido político en Venezuela y cómo con una Asamblea Constituyente en 1999 comenzó a socavar la democracia de la nación petrolera, otrora la más prospera de Latinoamérica.

Sin ánimos de interferir en la política del país andino, López relató a los peruanos las consecuencias de elegir erróneamente gobiernos con tendencias populistas y socialistas.

“He estado hablando sobre nuestras vivencias. No tengo ningún interés de ir más allá aquí en Perú, pero sí creo que es muy importante poder compartir la experiencia de Venezuela, porque pasamos de ser el país más próspero, al más pobre y eso no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, y todo esto no por una guerra, sino por un modelo político que está buscando también sembrarse en América Latina y creo que nosotros responsablemente debemos dar nuestro testimonio”, expresó.