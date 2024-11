El gabinete de Trump: de Elon Musk a Marco Rubio para activar la ‘motosierra’ como Milei

Luego de las celebraciones por su arrolladora victoria en las elecciones presidenciales, Donald Trump se ha dedicado a conformar su equipo de trabajo de cara a la posesión del republicano en enero.

El mandatario electo ya ha designado varios cargos, entre ellos el que más destaca es el ‘fichaje’ de Elon Musk. El empresario dirigirá una cartera especial, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés) que tiene como objetivo reformar la Administración pública de Estados Unidos. Sin embargo, para cumplir esta promesa electoral de Trump, el fundador de Tesla estará acompañado del empresario Vivek Ramaswamy, rival del propio Trump en las primarias y posible sustituto de JD Vance en el Senado cuando este abandone su puesto para asumir como vicepresidente.

Musk desveló que todas las medidas que tome el nuevo comité serán hechas públicas para una mayor transparencia. Además, prometió que publicaría una ‘cartelera’ con los gastos más absurdos que hace el Gobierno actualmente.

All actions of the Department of Government Efficiency will be posted online for maximum transparency.

Anytime the public thinks we are cutting something important or not cutting something wasteful, just let us know!

We will also have a leaderboard for most insanely dumb… https://t.co/1c0bAlxmY0

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024