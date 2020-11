Carrera a la Casa Blanca: qué hay de verdadero o falso en 8 frases de Trump sobre el fraude electoral

La Constitución de EEUU lo dice de forma clara y taxativa: «Los mandatos del presidente y del vicepresidente finalizarán al mediodía del día 20 de enero».

La 20ª Enmienda constitucional establece que , a partir de entonces, se inicia el mandato del sucesor y nuevo presidente de Estados Unidos.

Parece evidente que de perder las elecciones, como parece que va a ocurrir a medida que avanza la fase final del recuento de votos en varios estados clave, Donald Trump debería abandonar la Casa Blanca antes de esa fecha, como lo han hecho todos sus predecesores.

Pero Trump no es un tipo normal, ni un presidente al uso. Y a eso se suma que su derrota, de producirse, va a ser por un puñado de votos casi todos enviados por correo y después de haya lanzado todo tipo de declaraciones, calificando de “fraude” los el conteo final y deslegitimar el voto por correo.

No parece previsible, ocurra lo que ocurra, que el traspaso de poder no se efectúe de forma pacífica, pero no estará ya nunca exento de polémica.

Mientras que todavía no define si retiene la presidencia o si su rival, Joe Biden, lo reemplazará en el cargo, el equipo de Reality Check de la BBC verificó algunas de las acusaciones lanzadas por Trump:

1. «He estado hablando sobre la votación por correo durante mucho tiempo. Realmente ha destruido nuestro sistema. Es un sistema corrupto y corrompe a la gente».

Trump ha publicado más de 70 tuits que ponen en duda la votación por correo y ha hecho referencia al fraude electoral o elecciones «amañadas» desde abril. Pero no hay evidencia de que el sistema esté corrupto.

El fraude electoral es muy raro en EE.UU.: la tasa es inferior al 0,0009%, según un estudio de 2017 del Centro Brennan para la Justicia. Tampoco hay evidencia que sugiera que haya sido un problema importante en estas elecciones.

El propio Trump ha votado por correo en el pasado. Vivía fuera del estado en el que estaba registrado, Florida, y solicitó votar por correo.

La boleta que recibe se conoce como «papeleta de voto ausente» y Trump ha dicho que está a favor de la misma porque cree que tiene mejores salvaguardas.

Pero ha hecho distinciones con otras formas de votación por correo, como cuando los estados envían automáticamente boletas a todos los votantes registrados.

Oregón y Utah lo han hecho con éxito en elecciones anteriores.

2. «Enviaron por correo decenas de millones de boletas no solicitadas sin ninguna medida de verificación»

A los votantes registrados en nueve estados (más Washington D.C.) se les enviaron automáticamente boletas por correo sin tener que pedirlas. Cinco de estos estados introdujeron esta medida debido a la pandemia de coronavirus.

Pero en ocho de los nueve estados (Colorado, Hawái, Oregón, Utah, Washington, California, Nueva Jersey y Vermont), los resultados no están actualmente en disputa.

Todas las formas de voto por correo tienen salvaguardas, como que las autoridades verifiquen que las boletas provengan de la dirección registrada de un votante y que los sobres estén firmados.

La votación por correo no es nueva, se ha utilizado en muchas elecciones.

3. «Es asombroso cómo esas boletas de votación por correo están tan desbalanceadas»

El presidente Trump ha criticado repetidamente los planes para expandir el voto por correo, diciendo, sin evidencia real, que el sistema estaba abierto a un «tremendo fraude»

Instó a los votantes republicanos a que fueran a votar de manera presencial el 3 de noviembre, en lugar de usar boletas por correo.

Hay evidencia, según el conteo de votos, que los votantes demócratas prefirieron la votación por correo y los republicanos votaron en persona.

El recuento no ha terminado, pero en Pensilvania, se estima que de más de 2,5 millones de votos por correo recibidos, casi tres veces más provinieron de demócratas registrados que de republicanos.

4. «En Georgia, una tubería se rompió en un lugar lejano, totalmente ajeno al lugar donde estaban contando, y dejaron de contar durante cuatro horas»

Eso no es cierto. La tubería explotó en el State Farm Arena y afectó una sala donde se tabulaban las boletas de votantes ausentes.

«En dos horas, se completaron las reparaciones. No se dañaron las papeletas ni se dañó ningún equipo. Hubo una breve demora en la tabulación de las papeletas de voto ausente mientras se realizaban las reparaciones», dijeron los responsables del State Farm Arena en un comunicado el martes.

5. «Ahora sólo quedan unos pocos estados por decidir la carrera presidencial. El aparato de votación de esos estados está dirigido en todos los casos por demócratas»

Eso no es cierto «en todos los casos».

En Georgia, que hasta la tarde del viernes no había anunciado un ganador, el gobernador y ambas cámaras de la legislatura están controladas por los republicanos.

El secretario de Estado, que está a cargo de la administración de las elecciones, es Brad Raffensperger, que es republicano.

Para tomar otro ejemplo, en Nevada el secretario de estado que supervisa la elección es un republicano.

6. «No admitían a los observadores legalmente permitidos»

El presidente Trump se refirió con esta frase a los observadores electorales. Se trata de las personas que observan el recuento de votos, con el objetivo de garantizar la transparencia.

Estos observadores están permitidos en la mayoría de los estados, pero deben registrarse antes del día de las elecciones, generalmente siendo afiliados a un partido o candidato, aunque las reglas varían de un estado a otro.

El presidente Trump ha hablado sobre una percibida falta de acceso para observadores republicanos en ciertas ciudades dirigidas por demócratas, como Filadelfia y Detroit.

Pero los observadores electorales pudieron supervisar el conteo en ambas ciudades.

La cantidad de observadores electorales permitidos en una instalación de conteo varía según su tamaño. Estos límites se establecen antes del día de las elecciones.

En algunas áreas, los números fueron restringidos, en parte debido al coronavirus. También se establecen límites para evitar la intimidación.

En Detroit, se permitió la entrada a más de 130 observadores que representaban a demócratas y republicanos.

La secretaria municipal, Janice Winfrey, dijo que no estaba al tanto de que hubieran retirado a los observadores republicanos.

En Filadelfia, se hizo viral un video que mostraba a un observador de votación certificado siendo rechazado de un lugar de conteo, pero como informamos, esto se debió a la confusión sobre las reglas y luego se le permitió ingresar.

La secretaria de Estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, dijo: «Todos los candidatos y partidos políticos pueden tener un representante autorizado en la sala para observar el proceso. Algunas jurisdicciones, incluida Filadelfia, también están transmitiendo en vivo, por lo que literalmente puede ver su proceso de conteo».

7. «Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección. Si cuentan los votos que llegaron tarde, los estamos mirando con mucha atención, pero muchos votos llegaron tarde»

El presidente Trump sugiere que contar los votos por correo que lleguen después del día de las elecciones es «ilegal».

Pero las papeletas postales tardías se pueden contar en aproximadamente la mitad de los estados de EE.UU., siempre que tengan sello del 3 de noviembre.

Esto incluye los estados clave de Pensilvania, Nevada y Carolina del Norte, donde aún no se ha proyectado un ganador.

Las fechas límite para determinar qué tan tarde puede llegar una boleta postal varían de un estado a otro.

Otros estados, como Georgia y Arizona, no cuentan los votos por correo que llegan después del día de las elecciones.

En su discurso, el presidente Trump dijo que en Pensilvania las papeletas postales tardías se contaban «sin ni siquiera tener sello ni identificación alguna».

La Corte Suprema del estado dictaminó que los votos tardíos con sellos ilegibles o faltantes se contarían a menos que haya pruebas suficientes «que demuestren que se enviaron por correo después del día de las elecciones».

Cada boleta postal pasa por varios pasos para ser verificada, como revisar la firma y la dirección.

8. «Un centro importante para el recuento de votos en Detroit volvió a cubrir las ventanas con grandes trozos de cartón, por lo que querían proteger y bloquear el área de conteo»

Trump se refiere al TFC Center en Detroit, Michigan, situado en un estado clave.

El miércoles, hubo escenas caóticas cuando los observadores electorales afirmaron que se les estaba impidiendo ver la sala de conteo porque las ventanas estaban cubiertas.

El abogado principal de la ciudad de Detroit, Lawrence García, dijo en un comunicado: «Algunas, pero no todas, las ventanas estaban cubiertas, porque los trabajadores electorales sentados junto a esas ventanas expresaron su preocupación por la gente fuera del centro que los fotografiaba y filmaba a ellos y a su trabajo».

Pero de hecho había cientos de observadores electorales, de ambos partidos, dentro del centro de conteo. Los funcionarios evitaron que ingresaran más observadores electorales porque se había superado la capacidad.