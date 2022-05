¿Qué hacer después de un accidente de tránsito en 2022?

Cientos de personas pierden la vida cada año debido a accidentes automovilísticos. Muchos más sufren lesiones físicas y psicológicas como resultado del accidente. Y aunque nadie lo desea, la triste realidad es que el número de accidentes aumenta cada día y aumentan también las probabilidades de que uno se vea involucrado en un accidente el día menos pensado. Por eso, no solamente debe uno manejar con cuidado siguiendo todas las señales de tránsito, sino que en Icon Medical Centers le recomiendan que también esté preparado para saber qué hacer si se ve involucrado en un accidente en 2022.

Mantenga la calma

En primer término, debe mantener la calma. Si estaba conduciendo, estacione su automóvil a un lado de la calle y verifique qué daños hubo. También averigüe si sus pasajeros resultaron heridos y si todo está bien. Cuando uno está tranquilo, toma las decisiones más adecuadas. Si sus heridas se lo permiten, llame a la policía.

Reciba asistencia médica

Comience prestando primeros auxilios a los pasajeros que hayan resultado heridos y, si lo requieren, llame a una ambulancia. Usted también debe asegurarse de ser revisado en una clínica médica.

No es necesario tener lesiones físicas para visitar un centro de salud. Es posible sufrir lesiones y hemorragias internas, que pueden volverse significativas en el futuro. Por lo tanto, no descuide la visita médica, independientemente de su condición. Siempre mantenga un registro detallado de todas sus visitas médicas y los gastos que estas representen.

Reúna evidencia

La evidencia correcta puede ayudarlo a ganar un caso de lesiones personales si decide iniciar un reclamo. Por esta razón, trate de recopilar evidencia en la escena del accidente. Su evidencia podría ser cualquier cosa que demuestre que el accidente ocurrió dentro de esa área. La evidencia podría incluir:

Informe policial: La policía completará un informe sobre el accidente. Pida una copia.

Información del vehículo y conductor: Tome nota de las placas del otro automóvil, su modelos, marca y color. Intercambie información con el otro conductor con respecto a datos personales e información sobre su seguro y licencia de manejo.

Testigos: Los testigos pueden ser sus compañeros de viaje o cualquier otra persona que haya visto el accidente. Entrevístelos y grabe las conversaciones. También obtenga sus datos personales en caso de que requiera contactarlos en un futuro

Tome fotografías: Tome imágenes y videos de todos los daños visibles en su automóvil o cualquier otra propiedad. También incluya el otro automóvil y cualquier cosa que pueda haber contribuido al accidente.

Contacte a su aseguradora

Es crucial iniciar un reclamo de seguro si está cubierto por una póliza. Cuando llame a su agente, le pedirán la evidencia del accidente para saber si este coincide con los tipos de riesgo que está asegurado. Para obtener los mejores resultados, sea honesto y proporcione información precisa.

Consiga representación legal

Muy pronto se dará cuenta de que la cantidad que la aseguradora le está ofreciendo no es suficiente para cubrir sus gastos. Es importante no ceder a la presión de la aseguradora de aceptar esa cantidad. Una vez que uno lo acepta, no habrá nada más que hacer. Es mejor poner a un abogado de accidentes a negociar por usted con la aseguradora. Su conocimiento legal y habilidades de negociación, aumentarán las probabilidades de que usted sea tratado más justamente.