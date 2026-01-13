Trump ofrece reunirse con la “presidenta interina” Delcy Rodríguez y destaca la “buena cooperación” con Venezuela

Estamos entrando a “la fase en la que se pasa del derrumbe del chavismo a la arquitectura del día después”.

El presidente estadounidense Donald J. Trump volvió a pronunciarse sobre la situación en Venezuela y aseguró este lunes que la relación con la presidenta interina Delcy Rodríguez “está funcionando realmente bien”, añadiendo que está dispuesto a reunirse con ella cuando sea oportuno.

Aunque no ofreció detalles sobre fecha o lugar, la declaración representa un hito político relevante en medio del proceso de transición posterior a la captura de Nicolás Maduro, un episodio que reconfiguró por completo la correlación de fuerzas en el país sudamericano.

Señal política y mensaje geoestratégico

La oferta de Trump es interpretada por analistas como una jugada pragmática, donde Washington ejerce simultáneamente presión, tutela y acompañamiento sobre la transición venezolana mientras mantiene el control de los activos petroleros y la reconstrucción institucional.

La cooperación entre Washington y Caracas se articula en dos planos:

Político-institucional: estabilidad, liberación de presos políticos y orden civil.

Energético: reconstrucción de PDVSA, redefinición de exportaciones y captación de inversiones bajo protección estadounidense.

Trump marca los términos del proceso

Con cada declaración, la Casa Blanca deja claro que la transición no será un proceso liderado por la vieja élite chavista, sino un rediseño supervisado por Estados Unidos donde los incentivos económicos, petroleros y diplomáticos sostienen la hoja de ruta.

Las palabras de Trump fueron directas: “Venezuela está funcionando realmente bien en nuestra relación actual.”

En la lectura diplomática, el mensaje sugiere dos dimensiones:

✔ la cooperación interina avanza,

✔ y Washington está decidiendo quién se sienta en la mesa y quién queda fuera.

La variable petrolera, pieza central del tablero

La transición venezolana no se explica sólo en términos políticos. Detrás del nuevo acercamiento existe un interés energético de alta prioridad para Estados Unidos, que busca controlar: la recuperación de la producción petrolera, la asignación de contratos, la protección de activos como CITGO, y la geopolítica del crudo frente a China, Rusia e Irán.

Oposición internacional respira, la izquierda radical se inquieta

Mientras actores opositores celebran la intervención estadounidense como una oportunidad para restaurar libertades, sectores de izquierda —dentro y fuera de Venezuela— denuncian una “injerencia” que en realidad refleja la incapacidad del chavismo para gestionar un país mínimamente funcional tras 26 años de socialismo del siglo XXI.

Las fuerzas latinoamericanas agrupadas en el eje Grupo de Puebla / Foro de Sao Paulo ya manifestaron incomodidad ante lo que consideran una “transición diseñada desde Washington”, argumento que difícilmente convence a una ciudadanía venezolana que arrastra más de 9 millones de exiliados y un colapso económico de proporciones históricas.

Una reunión con consecuencias

Si el encuentro entre Trump y Delcy Rodríguez llega a concretarse, podría marcar: la normalización política del nuevo liderazgo interino, la formalización internacional de la transición, y la consolidación del tutelaje energético estadounidense.

En palabras de un diplomático europeo consultado por medios internacionales, se trataría de “la fase en la que se pasa del derrumbe del chavismo a la arquitectura del día después”.