Los ‘whatsapps’ de los sanitarios clamando contra el Gobierno de Sánchez: «Es para matarlos, ya no se puede más»

Son mensajes que reflejan la angustia y la desesperación de los sanitarios en primera línea de combate contra el coronavirus.

Mensajes contra el Gobierno y en especial contra quienes tenían la obligación de haber dado la señal de alarma ante esta pandemia como Fernando Simón.

«El protocolo no funciona». «Es una vergüenza que no haya datos oficiales». «La gente (está) a punto de amotinarse, ya no se puede más». «Me piden que busque en cualquier parte del mundo médicos y enfermeras» son algunos de los ‘whatsapps’ recogidos por ‘El Correo’ que se intercambiaban los sanitarios en el pico de la pandemia cuando en España morían más de 800 personas al día.

«Tenemos 265 pacientes, nos faltan refuerzos la situación es desesperada», dice uno de ellos. «Sensación de maltrato y dejación», lamenta otro.

Estas frases son un un cuaderno de bitácora del sufrimiento y la batalla emprendida, casi sin medios, para intentar frenar la curva y que el sistema sanitario español no colapse.

Los mensajes telefónicos han sido proporcionados por Ángela Hernández Puente, cirujana general y del aparato digestivo, quien estos días se mantiene en confinamiento y ayuda en un hotel hospital preparado para atender a enfermos del coronavirus.

Ella, vicesecretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, ha estado en contacto con centenares de profesionales que dedican su día a día a luchar contra la enfermedad.

Estos mensajes confirman las quejas de los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Dentistas, de Enfermería, de Farmacéuticos, de Fisioterapeutas, de Médicos, de Podólogos y de Veterinarios de España, que agrupan a más de 800.000 profesionales, que han manifestadosu indignación por la distribución de material de protección sin los requisitos necesarios, en referencia a la compra del Ministerio de Sanidad de 2,1 millones de mascarillas inservibles del fabricante chino Garry Galaxy.

El Consejo General de Enfermería de España que ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno y contra el ministro de Sanidad y varios cargos de su departamento.

«Miramos a otros países europeos. Miramos especialmente a Portugal y no entendemos que un Estado como España, con un sistema sanitario como el que tenemos, no sea capaz de responder en tiempo a esta medida recomendada desde la experiencia en el abordaje de otros países y por la Organización Mundial de la Salud», se lamentan.

España es, con diferencia, el país del mundo con más profesionales sanitarios contagiados por el coronavirus, según los datos oficiales disponibles: mientras el 20% de los casos registrados en España afecta a este colectivo, en Italia ese porcentaje se reduce al 10%.