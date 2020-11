Ignacio Peyró: «Mi generación fue ingrata al querer destruir lo que construyeron nuestros padres»

José Carlos Llop ha dicho de Ignacio Peyró que «su inteligente sabiduría disimula esa juventud con un punto de dandy ilustrado». Es una afirmación que se ajusta a la realidad.

‘Ya sentarás cabeza’ (Libros del Asteoride) son los diarios que Peyró escribió entre 2006 y 2011 mientras se abría paso en la vida cuando uno es un joven corresponsal político en Madrid trabajando para El Confidencial Digital, La Gaceta de Intereconomía y escribiendo discursos para dirigentes del PP.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Ignacio Peyró, actual director del Instituto Cervantes en Londres, repasa aquellos años en los que fue testigo del lanzamiento de medios como ‘Chesterton’ o ‘Alba’ en los que sobraba el talento pero no el dinero:

«¿Qué falló? Fue un bendito delirio sacar esos medios a las puertas de una crisis descomunal. A mí se me encoge el alma al recordar la cantidad de amigos míos que estuvieron sin trabajar como almas penas»

«La Gaceta fue pura carga dinamitera antizapaterista»

«Carlos Dávila estaba detrás de cada coma, como escuela aquello fue impresionante. De Julio Ariza me asombraba su jovialidad como empresario, siempre con el ánimo para aguantar»

«Pepe Apezarena es una persona discreta, educada y con un gran olfato periodístico. Como jefe siempre cuidaba mucho de sus empleados»

«Que me pagaran 1000 euros por ir a La Noria fue muy sorprendente. Apezarena me sugirió que no fuese»

«Mi generación fue ingrata al querer destruir lo que construyeron nuestros padres pero es verdad que había razones para la ira»

«El Madrid de la prensa ofrece estas curiosidades: uno empieza el día en el Ritz, al mediodía está en el Intercontinental, termina la tarde en el Palace y –por supuesto– sigue siendo igual de pobre»

En la mejor estirpe de los escritores de diarios españoles e internacionales, la prosa inconfundible y la voz sabia de Ignacio Peyró –tan capaz de piedad como de sátira– lo confirman como el diarista de su generación.