Periodistas ‘progres’ intentan emboscar a Espinosa de los Monteros (VOX) y se llevan este palo

Es Iván Espinosa de los Monteros uno de los raros políticos españoles que tiene temple, talento y capacidad para plantarse a pecho descubierto ante los periodistas, responder a todo y salir airoso, como se ve en el vídeo.

El vicesecretario de Relaciones Internacionales de VOX, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas (ICADE) y «ha vivido, trabajado y estudiado en Estados Unidos», según su escueto perfil en la página web del partido de Santiago Abascal, en la que se le define como «emprendedor».

Tiene 50 años y es hijo de Carlos Espinosa de los Monteros, ex Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España y expresidente de Iberia entre 1982 y 1985.

Iván ha estado vinculado a VOX desde su formación en 2013.

Es administrador único de la promotora de viviendas de lujo Premium Capital Management SL, empresa que motiva la pregunta del periodista que aparece las imágenes.

En su perfil de Twitter afirma:

«la cultura no es de izquierdas, el patriotismo no es de derechas y el liberalismo no es pecado. Eso sí, progre es a progreso lo que carterista es a cartera».