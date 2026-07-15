Borgen: la serie danesa sobre poder y política que no podrás dejar de ver

Borgen es una serie danesa que consta de tres temporadas estrenadas entre 2010 y 2013, con una cuarta que salió en 2022.

Disponible ahora en Netflix, esta producción ha triunfado más allá de sus fronteras y promete convertirse en el maratón perfecto de fin de semana gracias a su alto nivel adictivo.

La ficción política narra el ascenso de la primera mujer primera ministra de Dinamarca, mostrando el viaje de una funcionaria con intenciones éticas de lograr un verdadero cambio. La serie expone las conspiraciones y compromisos que tendrá que sortear o que terminarán por transformarla.

Esta es la reseña de Borgen de JOSELO RUEDA para Emeequis.

La política como arte narrativo

Dentro de las series que han tomado la política como tema central, destacan varios casos afortunados en cuanto a calidad de guiones e intenso drama. Los pasillos y el día a día de la vida de los políticos han dado material a los creadores de historias desde el inicio de la literatura.

Shakespeare, Maquiavelo y Sun Tzu han situado el tratamiento de la política en un estándar difícil de vencer por haber escrito las obras más consultadas sobre el arte de gobernar. Estos textos no están exentos de sangre, ambición y otros pecados. Traiciones, alianzas y manejos por debajo de la mesa despiertan un gusto morboso por conocer la vida de los gobernantes.

Compitiendo con las grandes producciones

En las últimas décadas, el motivo de la política no ha estado alejado de las series y películas. La icónica House of Cards, que fue la punta de lanza de Netflix en sus primeros años, inició la moda de los lanzamientos en bloque. La producción protagonizada por Kevin Spacey fomentó la costumbre de los fines de semana maratónicos para ver todos los capítulos liberados en un solo día, ofreciendo una visión oscura de los manejos de la política estadounidense.

Del otro lado del Atlántico, los ingleses respondieron con The Crown, una elegía para la princesa y posterior reina Isabel, que también cuenta con una ambiciosa producción. Aunque su tratamiento es más respetuoso hacia la monarquía, el drama de la serie no deja al espectador levantarse del asiento. El grandioso John Lithgow interpretó a Winston Churchill.

Dentro del género también debe recordarse Game of Thrones, al menos hasta su penúltima temporada, como una de las más emblemáticas. Este relato de culto sobre las guerras entre reinos imaginarios con una mezcla de fantasía y magia presenta un discurso de alianzas, poder y ambiciones muy ilustrativo de la política y diplomacia real.

El poder nórdico

Los nórdicos, imbuidos por el espíritu de Hamlet, se lanzan a la conquista de nuevos escaños. Borgen compite con las producciones antes mencionadas para hacerse un lugar en la historia de las grandes series sobre política.

El protagónico está a cargo de Sidse Babett Knudsen, quien participó junto a Tom Hanks en Inferno. Los papeles secundarios están a cargo de muy buenos actores, como Pilou Asbæk, a quien vimos en Game of Thrones como Euron Greyjoy.

El cuarto poder

El cuarto poder es tomado en cuenta en la narrativa de la producción nórdica al representar la influencia de los medios en la opinión pública. No podía dejarse de lado, pues las viejas historias de Shakespeare o Game of Thrones no tenían el mismo contrapeso mediático de la sociedad informada y participativa actual.

Borgen toma su nombre del edificio que alberga los tres poderes en Dinamarca, país que se conforma como una monarquía constitucional. La serie no suelta al espectador desde sus primeros capítulos.

Un éxito discreto pero contundente

Actualmente tiene tres temporadas y prometió una cuarta. La longevidad del programa y su éxito fuera de su país hablan bien de las expectativas del público, aunque en México no ha sido tan conocida hasta el momento. En los círculos que la recomiendan, las críticas son positivas y entusiastas.

Sin duda, la herencia de Hamlet sigue viva en las modernas batallas de los políticos. Como bien dice la serie: la política es guerra sin sangre y la guerra es política con sangre.