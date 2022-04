Ni Zelenski rescata a Telecinco: el palo definitivo de Antena 3 en plena Semana Santa

Este Jueves Santo se libraba una batalla televisiva que mantenía en tensión a los despachos nombres de Atresmedia y Mediaset. No es muy común que en pleno periodo vacacional, con media España de vacaciones, cuando se produce un descenso del consumo televisivo las dos grandes cadenas estrenen series o películas de renombre. Pero tanto Telecinco como Antena 3 decidieron hacerlo con distinta suerte para ambas. La apuesta de los de Paolo Vasile era quizás poco moral (porque aprovechaba la guerra de Ucrania para intentar sacar tajada) era fuerte: la serie protagonizada por el presidente del momento, el uncraniano Volodímir Zelenski en la que él mismo interpreta su papel ficticio como presidente y titulada Volodímir Zelenski El servidor del pueblo. Por su parte Antena 3 estrenaba una interesante película:Aenne Burda: una vida entre costuras. La cadena de San Sebastian de los Reyes se imponía con rotundidad a la serie de Zelenski, arruinando así el estreno por el que los de Vasile se las prometían muy felices. Y lo peor de todo es que ahora Telecinco tendrá que 'tragarse' una serie que no ha funcionado. De esta forma, en el horario estelar, El Peliculón Aenne Burda: una vida entre costuras se estrenaba con éxito: es líder y lo más visto de la noche del jueves con 1.471.000 espectadores (14,9%), a +7,6 puntos de ventaja en su franja sobre su rival y 4.795.000 espectadores únicos. Es el segundo mejor Peliculón en jueves del año. Pero no solo pinchaba Telecinco en prime time. Según los datos que dispone Periodista Digital, este jueves 14 de abril fue todo un jueves de calvario para los de Paolo Vasile. Atresmedia TV (29,1%) fue el grupo líder del jueves con un canal menos que su competidor. Además,Antena 3 es la televisión líder de la jornada con un 14% de cuota, con triunfo también para el estreno de ’Aenne Burda: una vida entre costuras’. Gana las franjas de Sobremesa (16,9%), Tarde (13,1%), Prime Time (14,2%) y Late Night (14,7%). Logra, un día más, las emisiones más vistas de la televisión española convencional, con Antena 3 Noticias 1, Antena 3 Deportes, Antena 3 Noticias 2, Pasapalabra, La Ruleta de la suerte, El Peliculón ‘Aenne Burda…’ y Antena 3 Deportes 2, todos líderes, al igual que ‘Tierra amarga’, que vencía en la tarde.