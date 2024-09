No es la Agenda 2030´, en sí misma, la que ha desatado una reacción de repulsa, porque en su redacción, llena de aparentes buenas intenciones, no se puede desear un fin más idílico; lo cual no es óbice para que la Agenda de colorines quede en un buenista e ingenuo brindis al Sol, difícilmente sostenible.

Y es que la perversión no estriba en el qué, sino en el cómo. Es como si para quitarle el hipo a una persona, le cortamos la cabeza. Muerto el perro se acabó la rabia.

Y es que no es decente, de hecho es obsceno, utilizar torticeramente un fin bucólico como excusa para cometer todo tipo de tropelías en aras a un manido y ´chicloso´ bien común, maleable ´a la carta´.

Si alguien nos pregunta si nos gustaría ser felices, lo prudente es preguntar ¿a cambio de qué?, y ello, amén de que la felicidad es un estado personal y subjetivo, imposible de colectivizar, salvo, lobotomías generalizadas a parte, en esos campos de reeducación de díscolos, a los que tradicionalmente han sido tan aficionados los autócratas zurdos de la ´chanclaesfera´.

La perversión estriba en que la puta agenda, tal como se está instrumentalizando, se ha convertido en un cheque en blanco a unas élites de moral dudosa, que ornamentado de capirote y mandil, por degenerados, no los admitirían ni en el baile de los vampiros.