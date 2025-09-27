El británico ‘The Telegraph’ acusa a Sánchez de «usar Gaza para salvar su pellejo» y tapar la corrupción familiar

Se cachondean de él.

Literalmente.

Porque el amo del PSOE ha pasado en el periodismo mundial de ser ‘Peter The Handsome‘ a ‘Tricky Peter’.

Ni gapo ni leches: un tramposo.

La política en España trasciende fronteras, y no solo por la guerra en Gaza.

Según el influyente diario británico The Telegraph, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está sacando provecho del drama palestino-israelí para evadir la atención mediática sobre los escándalos que afectan a su círculo familiar y político.

La acusación es contundente: aseguran que el marido de Begoña emplea este conflicto como una “cortina de humo” y un “trampolín” electoral en un periodo crítico para su coalición gubernamental.

El análisis del periódico británico va más allá de un simple titular. Se enfoca en los datos sobre intención de voto en España y cómo, desde que comenzó la ofensiva israelí sobre Gaza, la conversación pública ha estado casi exclusivamente centrada en este tema. La atención, que hasta hace poco estaba concentrada en las acusaciones de corrupción que afectan a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, parece haberse desviado estratégicamente hacia la política internacional.

Un país propalestino, una coalición en problemas y el “genocidio” como herramienta política

The Telegraph destaca un dato significativo: España, junto a Irlanda, es considerado el país “más propalestino de Europa”. Esta sensibilidad social ha brindado a Sánchez un terreno fértil para construir su narrativa. El diario menciona que la campaña institucional y mediática del gobierno ha sido tan efectiva que “las atrocidades del 7 de octubre han desaparecido de la conciencia pública”, siendo reemplazadas por las imágenes del sufrimiento en Gaza.

El uso del término “genocidio” para describir las acciones de Israel es otro aspecto estratégico resaltado por la prensa internacional. Para el tabloide británico, esta etiqueta no solo refuerza el apoyo popular hacia la postura del presidente, sino que también “permite presentar a sus oponentes políticos como negacionistas del genocidio”. De acuerdo con los últimos sondeos, hasta un 82% de los españoles considera que lo que sucede en Gaza equivale a un genocidio, una cifra que pone de manifiesto el éxito de esta narrativa oficial.

La discusión sobre el uso político del conflicto ha generado divisiones tanto en la opinión pública como entre los partidos; mientras tanto, la derecha se encuentra fragmentada y el PSOE logra contener su pérdida de votos.

logra contener su pérdida de votos. El presidente se toma muy en serio las preguntas parlamentarias sobre Israel y Palestina, prefiriendo responder personalmente en lugar de delegar esta tarea en su ministro de Exteriores. The Telegraph interpreta esto como una señal clara de control absoluto sobre el relato.

Escándalos familiares y maniobras para sobrevivir

La prensa británica no escatima detalles al repasar los problemas legales que enfrenta la familia Sánchez. Recuerda la inminente audiencia judicial a la que se enfrenta Begoña Gómez por presunta malversación de fondos públicos, así como el procesamiento de David Sánchez, quien aceptó un puesto gubernamental supuestamente creado exclusivamente para él. Estas circunstancias, sumadas a las acusaciones de nepotismo y fraude, ponen en jaque la estabilidad de un gobierno ya frágil.

“Todo se alinea con Gaza: moralmente, estratégicamente y electoralmente, tiene sentido cambiar el discurso e ignorar sus escándalos”, concluye el diario británico.

Según los expertos citados, la maniobra de Sánchez busca catapultarse hacia una posible victoria electoral anticipada, aprovechando las divisiones dentro de la derecha y el temor al regreso al poder de un gobierno conservador al estilo de Franco.

De “Peter the Handsome” a “Tricky Peter”: la prensa internacional se ríe de Sánchez

El retrato que ofrece la prensa anglosajona sobre Sánchez oscila entre la ironía y la sátira. Si hace unos años era conocido como Peter the Handsome por su cuidada imagen y su astucia política, ahora el tono ha cambiado hacia burlas, con referencias a Tricky Peter y comparaciones con personajes tan curiosos como el mafioso John Gotti.

En redes sociales y columnas editoriales proliferan juegos de palabras y referencias a esa resiliencia casi perruna del presidente, apodado por los británicos como “el perro”, porque “es imposible deshacerse de él”.

La estrategia para sobrevivir, según The Economist, podría tener un alto coste para la confianza en la democracia española si no se resuelven estos escándalos.

Curiosidades e información sorprendente: así ven desde fuera la política española

La visión internacional acerca de la política española suele estar llena de anécdotas curiosas y comparaciones insólitas. Algunas peculiaridades recientes recogidas por medios británicos son:

La Vuelta a España fue escenario recientemente de protestas políticas que impidieron rendir homenaje al ciclista danés Jonas Vingegaard , lo cual ilustra cómo lo político está presente en todos los ámbitos del país.

fue escenario recientemente de protestas políticas que impidieron rendir homenaje al ciclista danés , lo cual ilustra cómo lo político está presente en todos los ámbitos del país. El término “perro” aplicado a Sánchez se ha convertido ya en un meme habitual en medios internacionales, quienes bromean sobre su capacidad para salir ileso ante cualquier escándalo.

La campaña mediática relacionada con Gaza ha logrado que muchos españoles asocien a la derecha con negar lo que está sucediendo allí; un giro comunicativo sin precedentes logrado por pocos gobiernos europeos.

Un país atento a los próximos movimientos

En este marco, el análisis realizado por The Telegraph deja claro cómo es percibida España desde fuera: gran parte del periodismo internacional observa cómo nuestra política navega entre picardía, comunicación masiva y gestión continua de crisis. El conflicto en Gaza ha servido como refugio momentáneo para un presidente acorralado. Pero también pone a prueba tanto la madurez ciudadana como la solidez institucional.

Mientras tanto, queda una pregunta flotando en el aire: ¿sobrevivirá políticamente Sánchez? Y si es así, ¿hasta dónde estará dispuesto a llegar para lograrlo? La hemeroteca promete seguir alimentándose con nuevos capítulos.