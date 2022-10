¿Quién cree la gente en la calle que será el nuevo presidente de España?

El ‘efecto Feijóo’ no para de crecer, según marcan las encuestas en intención de voto.

El líder popular sigue subiendo como la espuma en estos sondeos mientras que el socialista Sánchez cae en picado. Las ocurrencias, las hipocresías y el desgaste propio de un periodo convulso en el Gobierno, además de coalición con otro partido, dejan frito y más que frito al presidente actual. La gente en la calle tiene su propia opinión y en Periodista Digital nos lanzamos a la calle a preguntar:

«¿Quién será el próximo Presidente del Gobierno de España?»

La inestabilidad económica que atraviesa el país produce gran incertidumbre entre los ciudadanos, que están desencantados con los políticos y piensan que “ninguno vale para nada”.

En las encuestas, venimos apreciando el crecimiento del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, la gente de la calle tampoco tiene claro quién puede ganar las elecciones, ya que creen “que las encuestas nunca han sido fiables”.

Una vez más, parece que PP y PSOE son los partidos que lucharán por entrar en La Moncloa. Algunos ciudadanos sí quieren que el PP vuelva a gobernar España o, al menos, que no continúe Pedro Sánchez: “con tal de que no sea del PSOE, me parece bien”.

Los vecinos de la Ventilla se vuelcan una vez más con esta sección ‘La calle opina’ emitida en el programa La Segunda Dosis.