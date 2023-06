Antonio Naranjo dinamita el masaje de Carlos Herrera a Zapatero en COPE con una contundente afirmación

Claro y contundente.

Antonio Naranjo, colaborador habitual de ‘Herrera en COPE‘, no ha podido este 12 de junio de 2023 comulgar con el contenido de la entrevista que Carlos Herrera le hizo a José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente socialista presumió en antena de que el Gobierno presidido por él fue capaz de acabar con la banda terrorista ETA, dejando al margen toda la labor realizada por la Policía, la Guardia Civil, las fiscalías y, en definitiva, toda la ciudadanía española.

Precisamente, el que fuera director de El Mundo, Francisco Rosell, tuvo en directo una buena enganchada con Zapatero a cuenta del fantasioso masaje que este estaba realizando en la ante de la COPE:

Comparar el traslado de presos de ETA de la etapa de Aznar con la etapa actual en la que se han beneficiado de privilegios y se han podido presentar en las listas cuando eso estaba en una ley que usted firmó a propuesta de su entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba , en la que se dijo que aquellos tuvieran delitos de sangre y no se hubieran arrepentido no podían figurar en las listas. Y permítame una cierta impudicia, decir que ETA ha desaparecido me parece un abuso de una posición dominante y abandonando el trabajo de policías, de las fiscalías, etcétera, etcétera, cuando usted firmó con Aznar un pacto antiterrorista mientras usted mandaba alguno de sus miembros del PSOE a negociar con ETA. ¿No le parece que no se corresponde eso con la realidad?

El socialista, aparte de tratar de manera bastante despreciativa a Rosell, insistió en su discurso triunfalista:

¿Pero usted no ha escuchado o no quiere escuchar? He reconocido aquí 50 veces el éxito de la sociedad española, de la Policía, de la Guardia Civil, de todos los demócratas. Pero, a lo mejor usted lo niega, ETA terminó la violencia con un Gobierno que yo presidía. Tenga usted un poco de seriedad, no entregué nada, no cambié una ley, no di un indulto, nada, de nada, de nada. Ya sé que para algunos esto nunca será un orgullo mientras el PSOE haya tenido algo que ver.