Zapatero se pone la medalla de acabar con ETA y le cae la del pulpo en COPE

No tiene propósito de enmienda.

Ni lo quiere tener.

El expresidente del Gobierno entre 2004 y 2011 se dedicó en una cómoda entrevista en ‘Herrera en COPE’ a darle la vuelta al relato de los hechos más graves que han acontecido en España en las últimas décadas.

Para José Luis Rodríguez Zapatero, la banda terrorista ETA ya es historia en este país asegurando campanudamente que la misma ya ha desaparecido gracias a su labor. Igualmente, sobre el proceso de independencia catalán, el socialista opinó que fue un acierto indultar a los líderes golpistas.

Paco Rosell, exdirector de ‘El Mundo’, saltó en su turno de palabra para afear el punto de vista de Zapatero y recordarle que no podía desprestigiar el trabajo de jueces y policías. A partir de ahí, el talante del expresidente se fue agriando hasta llegar a extremos de un griterío bastante perceptible para la audiencia de ‘Herrera en COPE’.

El único que lo pasó verdaderamente mal fue Carlos Herrera que, hasta ese instante, había llevado la entrevista con guante de seda, pero su tertuliano no estuvo por la labor de comulgar con el falsario mensaje de Zapatero.

Así fue el momentazo:

Paco Rosell: «Vamos a ver, sin incurrir en la descortesía y en la falta de talante, permítame, presidente, que le haga dos reproches. Decir que el procés está enterrado cuando en realidad estaba enterrado cuando usted puso en marcha que aceptaría cualquier estatuto que viniera de Cataluña. Y en segundo lugar, comparar el traslado de presos de ETA de la etapa de Aznar con la etapa actual en la que se han beneficiado de privilegios y se han podido presentar en las listas cuando eso estaba en una ley que usted firmó a propuesta de su entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que se dijo que aquellos tuvieran delitos de sangre y no se hubieran arrepentido no podían figurar en las listas. Y permítame una cierta impudicia, decir que ETA ha desaparecido me parece un abuso de una posición dominante y abandonando el trabajo de policías, de las fiscalías, etcétera, etcétera, cuando usted firmó con Aznar un pacto antiterrorista mientras usted mandaba alguno de sus miembros del PSOE a negociar con ETA. ¿No le parece que no se corresponde eso con la realidad?»

José Luis Rodríguez Zapatero: «¿Pero usted no ha escuchado o no quiere escuchar?

Paco Rosell: «¡Le he escuchado perfectamente!»

José Luis Rodríguez Zapatero: «He reconocido aquí 50 veces el éxito de la sociedad española, de la Policía, de la Guardia Civil, de todos los demócratas. Pero, a lo mejor usted lo niega, ETA terminó la violencia con un Gobierno que yo presidía».

Paco Rosell: «Pero vaya a la verdad y a los hechos».

José Luis Rodríguez Zapatero: «Lo tengo que decir claro, yo me siento muy orgulloso. El tema por el que más trabajé como presidente del Gobierno fue por el fin de la violencia, lo saben todos mis colaboradores y lo dije públicamente».

Paco Rosell: «A costa del ‘Faisán'».

José Luis Rodríguez Zapatero: «A costa de nada, tenga usted un poco de seriedad».