Carlos Herrera (COPE) explica el fiasco del Barça usando a Cataluña y la frase le queda para enmarcar

El lunes 17 de octubre de 2022 se explica rápidamente en dos vertientes: resaca del ‘Clásico’ futbolero con victoria para el Real Madrid y derrota horrorosa del Barça, y luego lo de Sánchez.

¿Que qué es esta vez lo de Sánchez? Pues cualquier cosa que usted considere, porque tiene para dar y regalar, así que en esta ocasión nos quedamos con la parte más entretenida y menos farragosa de los comentarios de Carlos Herrera en su programa de COPE.

Y hay que irse hasta la parte de tertulia con los oyentes para encontrar al periodista más distendido. Y lo encontramos. Allí consiguió Herrera explicar el fiasco del Barça mediante el devenir de Cataluña, y vaya si lo hizo. Una comentario jocoso que termina en una frase lapidaria para enmarcar:

«Yo no tengo ningún rencor contra el Barça. No soy del Barça pero no les deseo nada malo, ni al Real Madrid. Yo asistí ayer como un aficionado al fútbol. Yo tuve una infancia y adolescencia culé, además de bética, porque viví allí, y porque el club era un club que no estaba al servicio de las causas innobles de la política. Que es lo que han hecho con el Barça. Los Laporta y compañía… Núñez y Gaspart se resistieron bastante en poner el Barça al servicio de los procés y de todas estas idioteces históricas. ¿Ahora qué han conseguido? Que el Barça sea un fiel reflejo de la decadencia de Cataluña. Eso es lo que han conseguido. Nada más».