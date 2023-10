Escuche la tajante reacción de Carlos Herrera ante la lapidación a Jaime Cantizano (TVE) por las imágenes de Álvaro Prieto

Harto de los juicios sumarísimos.

Carlos Herrera se pronunció este 17 de octubre de 2023 sobre el caso de las imágenes del cuerpo de Álvaro Prieto que se pudieron presenciar fugazmente en TVE, en el programa ‘Mañaneros‘.

El espacio de la televisión pública, presentado por Jaime Cantizano, no paró de ofrecer disculpas a la audiencia y a la familia del joven por que todos los españoles vieron en directo.

Sin embargo, a pesar de que el comunicador reiteró sus peticiones de perdón, el troleo y el acoso contra él no tardaron en llegar y hasta el momento no se han frenado.

Pedimos disculpas por las imágenes que hemos ofrecido en directo en el programa ‘Mañaneros’ de La 1. Imágenes que no deberían haberse emitido nunca y que han sido retiradas de la emisión en digital del programa. Reiteramos nuestras disculpas a la familia de Álvaro Prieto. pic.twitter.com/GySPGoqvkX

El director de ‘Herrera en COPE’ sacó la cara por Jaime Cantizano asegurando que tenía explicación ni justificación la persecución contra el popular presentador y la propia pública porque nadie podía tener previsto qué podía salir en directo:

E insistió en la idea fuerza de que para nada se buscó el morbo por parte de los compañeros de ‘Mañaneros’:

Estaban en directo, es decir, no van buscando esa imagen. Esa imagen se la encuentra la cámara en directo, no va buscando necesariamente el morbo. Yo entiendo que se pidan disculpas y eso les honra, pero no es para hacer de esto, creo yo, un Núremberg televisivo.