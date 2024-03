Carlos Herrera sopapea al Gobierno Sánchez por señalar otra vez al entorno privado de Ayuso: «Es una filtración mafiosa»

Carlos Herrera lo tiene claro.

El Gobierno Sánchez tiene que tapar el ‘caso Koldo-Ábalos‘ al precio que sea y no ha dudado un instante en meter en la ecuación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En su editorial en ‘Herrera en COPE‘ de este 13 de marzo de 2024, el comunicador almeriense comentó que era de esperar que Moncloa buscase algún subterfugio para desviar la atención de su propio caso de corrupción:

Subrayó que además esta persona ni siquiera era la pareja de Ayuso cuando los supuestos fraudes tuvieron lugar:

¿Qué es lo que ha pasado aquí? Miren, hay varias diferencias entre este caso y otros casos. María Jesús Montero exigió a los medios que no hablaran de la mujer de Sánchez. ¿Se acuerdan? Pues ayer ella se puso a chapotear en lo del novio de Ayuso. La acorazada de la opinión sincronizada sanchista ya se ha puesto a todo eso. Ya han respirado y decir ya no tenemos que hablar de Koldo, ni de la amnistía.

El comunicador estrella de COPE recordó algo esencial, que la pareja de Isabel Díaz Ayuso no es ningún cargo político:

Pero miren, sobre este caso, vamos a ver, este señor no es un cargo público, no hay implicación de la Comunidad de Madrid ni trama de altos cargos con contratos públicos. Es el problema de un particular en su día con Hacienda, pero la fiscal de guardia pues sigue las instrucciones.

Aseveró que esta filtración no es para nada una casualidad:

No hay nada casual en estas cosas. Se filtra desde Hacienda y la Fiscalía secunda siempre. La verdad es que la Fiscalía siempre secunda a la Agencia Tributaria, luego se pega unos toñazos en la realidad, los tribunales de primer orden. Pero bueno, el problema es la filtración, dicen, es que esta persona emitió facturas falsas. ¿Bueno, y dónde está la investigación de las empresas que liberaron esas facturas falsas que no aparecen? Es que aquí lo que importaba era más la filtración que el fondo. Y puede ser otro caso fake o no, pero ya veremos. En todo caso, tendrá que responder esta persona. El Gobierno, y ahí es donde está lo grave, utiliza la Agencia Tributaria en beneficio propio, como una mafia, exactamente como una mafia. Y en cualquier caso es el supuesto delito, no es de uso y además el delito es interpretable. Pero es que odian a Ayuso.