Feminismo, humillaciones y reproches: el origen de la guerra entre Alba Carrillo y María Patiño

Pese a su reciente rúbrica de la paz con Fonsi Nieto, hay algo que tiene a Alba Carrillo inquieta: su enfrentamiento público con María Patiño. El conflicto abierto entre la colaboradora y la presentadora se remonta a tiempo atrás, hace meses, cuando Carrillo participó en ‘GH VIP’ y la conductora de ‘Socialité’ analizó y puntuó con un 0,5 un casting suyo, afirmando que no valía como show woman.

Alba asegura que Patiño «le tiene envidia» por «ser más guapa» que ella y que no solo enjuició su participación en el reality, sino que «mintió deliberadamente sobre mi expareja”. Tras aquella disputa, la actual novia de Santi Burgoa puso en tela de juicio la profesionalidad de María Patiño y, posteriormente, en ‘Sábado Deluxe’, esta aseguró que Alba «se tiraba a deportistas en los camerinos».

Por su parte, Emma García sacó la cara por María y recomendó a ambas abandonar esta lucha «fuera de lugar» que «no conviene a nadie», a lo cual Alba añadió que «entiende que defienda a su compañera”.

“No, yo defiendo a quien me da la gana, sea compañera o no. Estoy dando mi opinión al respecto, estoy entendiendo tu enfado por cosas que no me parece que estén bien y estoy entendiendo a María con su guasa, sin querer hacer daño”, replicó la ex líder de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, al tiempo que demandó respeto para «una presentadora que está en esta cadena por hacer bien las cosas y desde hace años».