El descabellado alegato de Juan del Val sobre la gente fea que amargó a Nuria Roca

La emisión de ‘El Hormiguero’ del miércoles 17 de junio de 2020 trajo, además de las entrevistas al tenista Roberto Bautista y a la cantante Ana Torroja, un debate de lo más controvertido que llegó de la mano de Juan del Val.

Llegado el momento de la ya tradicional tertulia con Pablo Motos, Marron y su mujer, Nuria Roca, el escritor respondía sin titubear al planteamiento que el presentador puso sobre la mesa: «Cuando te dicen que la mascarilla te sienta bien, ¿es bueno o es malo?».

«Cuando te dicen que la mascarilla te sienta bien, están al borde del insulto. Me han dado una teoría que no sé si es cierta o no, que dice que con mascarilla se liga más. No sabría interpretar esto… ¿Es por el misterio o a lo mejor es que todo el mundo es muy feo y de repente puede ser que ahora te guste más número de gente?», expuso.

Era entonces cuando el de Requena decidía ahondar en el asunto preguntándole si piensa que hay «más gente fea o guapa en el mundo», a lo cual Juan, defensor confeso «del sentido estético de la vida», replicaba con suma convicción que «infinitamente más fea, ¿cuál es el debate? ¿vais en el metro?».

«¿Qué consejo le darías a un feo para que se anime? ¿qué se están perdiendo los feos en el mundo?», le cuestionaban Trancas y Barrancas, al tiempo que él apuntaba que «un guapo tampoco tiene muchas ventajas respecto a un feo, bueno, algunas sí», subrayando que «un feo tiene menos oportunidad de distraerse. (…) Los feos pueden estudiar más tiempo; si eres guapo hay más alternativas, te vas a un sitio…».

Nuria Roca, por su parte, no cabía en sí ante la estupefacción que las palabras de su marido estaban generándole y solo pudo expresarle que «estás a esto de que te llame engreído», algo que no le frenó para continuar (animado por las hormigas) afirmando que «la gente fea no tiene tantas cosas en qué distraerse, puede rendir más en ocupaciones o que le dé por la informática».

El intercambio de opiniones llegaba a su fin cuando Motos sugería a los colaboradores dejar de lado tanta «gilipollez» para centrarse en «los temas pactados».