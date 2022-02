Sergio Sayas se harta de las amenazas de Ferreras: “No estás para darme lecciones”

Antonio García Ferreras sigue perdiendo su ‘batalla’ personal contra Sergio Sayas.

Después de que el diputado de Unión Pueblo Navarro (UPN) diera un segundo guantazo al “desesperado” y “manipulador” presentador de ‘Al Rojo Vivo’, el periodista de laSexta respondió con una amenaza:

Harto de los intentos de Ferreras por acorralarle, Sayas fue contundente durante la rueda de prensa del 10 de febrero en el Congreso de los Diputados.

“Mire, yo puedo ser dudoso de algunas cosas. Pero si hay una cosa en la que nadie me puede poner en duda, es de mi trayectoria beligerante contra todo lo que Bildu representa. Yo desde lo 23 años fui concejal en Berriozar y lo hize para plantar cara a una banda terrorista, que en ese momento nos asesinaba”, respondió a J avier Negre (EDA TV).

A lo que agregó: «Desde los 23 años hasta los 38 viví con escolta. Y creo que hay muy pocas personas que me puedan dar una lección en esta materia y, desde luego, Ferreras no está entre ellas”.

📹 El director de @laSextaTV , Ferreras, lleva días intentando vincular al diputado @sergiosayas con @ehbildu . Hoy el navarro lo ha destrozado tras esta pregunta de @javiernegre10 : "Desde los 23 años hasta los 38 viví con escolta. Ferreras no me va a dar lecciones". pic.twitter.com/ok4uuQn9bV

Para completar su ‘zasca’ al presentador de laSexta, el diputado también publicó una foto de las negociaciones del PSOE con el partido proetarra, a la que tituló: “Reunirse con Bildu es esto”.

En el programa del 8 de febrero, al presentador de ‘Al Rojo Vivo’ le salió el tiro por la culata después de que intentó acorralarle echándole en cara que él había votado (en contra de la reforma laboral) con Bildu: “Votó con Bildu”, decía Ferreras.

Atónito por la falta de complejos del diputado, Ferreras insistió:

Sin embargo, el diputado le volvió a desarmar su argumento.

“Voté con Bildu como muchas veces he votado con Bildu, porque hay cosas que se aprueban con unanimidad” .

Pero aprovechó para meterle un ‘zasca’ al Gobierno de Pedro Sánchez.

“Otra cosa es negociar con Bildu. Esa es una cuestión totalmente distinta. A mí no me han visto en un pasillo, ni en una silla, ni en una mesa, ni en un comedor, ni en una llamada telefónica con nadie de Bildu. Porque me parece una indignidad llegar a acuerdos políticos con Bildu”.