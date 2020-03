Una dirección carente de decencia. La señora que tenemos al frente ni está, no aparece ni se le conoce.

Hace unas horas corría el enfado general y se pedía el cese del DAO por mentir ahora aportamos nuevos datos y debe abrirse una investigación con el cese de la Directora General de la Guardia Civil y de todos los responsables de la falta de garantías y abandono de nuestros compañeros. A gritos se pide justicia y un cambio general en la Guardia Civil.

La AEGC, –Asociación Española de Guardias Civiles– da a conocer el vídeo de las declaraciones del DAO, Laurentino Ceña, el cual no se lo puede creer nadie, las declaraciones son un auténtico escándalo, un auténtico desprecio a nuestros hombres que luchan en las calles para proteger a sus ciudadanos abandonados por sus jefes que públicamente no dicen la verdad. Ver vídeo Vídeo de la AEGC, dando a conocer las declaraciones del DAO

Por poner números el parte de guerra de la Comandancia de Ciudad Real:

Teniente Coronel jefe de Comandancia en el Hospital, el Comandante de Operaciones tocado en su casa, dos capitanes jefes de Compañías con fiebre en sus casas, en toda la Comandancia más de 50 Guardias Civiles con positivo por coronavirus, tres de ellos en la UCI. Y lo más triste el compañero de la UP Herrera de la Mancha con 38 años que falleció ayer, el miércoles por la mañana prestó servicio en su Unidad y el viernes por la mañana murió.

En la UP Herrera de la Mancha, de 75 componentes, 14 con coronavirus, uno ingresado en la UCI desde el viernes 13 de marzo. Pero claro, el coronavirus supuestamente era cómo una gripe… y sólo afecta a personas mayores La AEGC, agradece a la UME , ante la cual intercedió, para que hoy, aunque tarde por la dejación de sus superiores, procediera a fumigar la prisión de Herrera y sanidad esta mañana hiciera cuarenta y ocho pruebas.

El DAO, Laurentino Ceña no ha dicho la verdad, Curriculum de un profesional que no debe mentir y lo hace con tal tranquilidad que genera un enfado monumental, pidiendo diversos colectivos el cese inmediato y la apertura de un expediente disciplinario para que se depuren las responsabilidades que procedan. Mentir en una situación como ésta en la que ya hay varios guardias civiles fallecidos y que han carecido de medios de prevención y siguiendo abandonados es un acto de descrédito que no es permisible. Un poco de historia: UniónGC piden ser declarados colectivo de riesgo