Pablo Casado fulmina a Sánchez en el Congreso: «Ya no le queda ni un partido al que engañar ni un español al que mentir»

Nuevo Pleno del Congreso este 27 de mayo de 2020, coincidente con el inicio de los diez días -por fin- de luto en España por las víctimas que se cuentan por miles del dichoso coronavirus.

Pablo Casado fue el primero de la oposición en tomar la palabra para ‘preguntar’ al Gobierno, y fue absolutamente tajante como ya lo había venido haciendo en los últimos tiempos:

Señor Sánchez, por fin se ha puesto la corbata negra. Ya si fuera capaz de contar bien a los fallecidos, alcanzaría la nueva moralidad…

Mire a su alrededor, ya no le queda ni un partido al que engañar ni un español al que mentir.

No es la primera vez que pacta con Bildu, cierto, que les debe su presidencia y el gobierno de Navarra, pero es una paradoja macabra que diga que pacta para salvar vidas con los que justifican 800 asesinatos. Y el colmo es que en vez de tener coraje para explicar un pacto infame, digan que la culpa es del PP…

Lleva dos meses viendo cómo arde todo y culpando a los demás del incendio, y para acallar las críticas promete pan y circo: playa y fútbol.

Señor Sánchez, no salimos más fuertes a pesar de la propaganda, le exigimos responsabilidades por sabotear la independencia judicial en la investigación de presuntos delitos el 8-M. Y todavía pretender tapar esto con un aumento salarial, pero llegaremos hasta el final y no conseguirán amordazar al pueblo español. El que sobra en esta farsa no es el coronel, es su ministro.