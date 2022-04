El ‘bombazo’ de VOX en Andalucía con la juez Alaya acaba implicando en la operación a Olona

Santiago Abascal tenía un ‘as’ ganador en la manga para las elecciones andaluzas, su candidata oculta era (aun parece que puede serlo aunque inicialmente ha rechazado la oferta) la juez implacable contra la corrupción socialista, impulsora del caso de los EREs, Mercedes Alaya.

VOX la quería como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía y el adelanto electoral, los andaluces tendrán que acudir a las urnas el próximo 19 de junio después de la disolución del Parlamento decretado por el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, ha precipitado la decisión negativa de la combativa magistrada.

Al parecer, según han explicado a Periodista Digital fuentes provenientes desde el entorno de Alaya, en su decisión ha pesado mucho los consejos del exjuez Francisco Serrano, exdiputado también de VOX en el parlamento andaluz e incluso llegó a presidir el grupo, que le habría dicho a su compañera de magistratura que no entrase en política.

El exjuez Serrano lideró la formación de Abascal en Andalucía durante dos años (de 2018 hasta el año 2020) y fue forzado a dimitir tras ser denunciado por un presunto fraude.

Desde ese momento, VOX quedaba ‘descabezado’ en una región en la que cosechó hasta entonces su mayor éxito electoral: pasaba de ser un partido extraparlamentario a obtener nada más y nada menos que 12 diputados.

Ahora, Santiago Abascal quería cubrir ese hueco con la fórmula que tanto éxito le dio en las elecciones de 2018: contar con una destacada figura de la magistratura como cartel electoral.

El ‘no’ de la jueza Mercedes Alaya vuelve a situar a Macarena Olona en la parrilla de salida para ser la candidata de VOX. Abascal ya ha informado que el ‘candidato natural’, el actual portavoz parlamentario Manuel Gavira, no es una opción. Quieren más tirón en unas elecciones en las que podrían ser clave a la hora de la formación de Gobierno. Las encuestas apuntan a una mayoría del bloque de derechas (sobre todo PP y VOX) y a un batacazo de Ciudadanos, formación que compartía gobierno con el Partido Popular de Moreno Bonilla y cuya cabeza más visible es el ahora vicepresidente en funciones de la Junta, Juan Marín.

Decisión inminente

El propio Santiago Abascal no ha tenido reparos, este miércoles 27 de abril, de reconocer públicamente que a la diputada Macarena Olona cada vez le ve “más cara de presidenta” de la Junta de Andalucía, En cualquier caso ya ha dejado claro que la decisión no se anunciará de manera inminente ya que VOX “no anuncia a sus candidatos hasta que no son designados por los órganos de gobierno internos”.

En este sentido, fuentes de la formación de Santiago Abascal han confirmado a Periodista Digital que este mismo, 28 de abril, se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional que es el que debe adoptar la decisión final sobre el candidato del partido a las elecciones andaluzas en las que tanto está en juego. Olona podría así formar parte del gobierno de la Junta de Andalucía.