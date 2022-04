La «imperdonable» confusión de Pedro Sánchez deriva en un nuevo insulto contra Abascal

Una más de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno está desquiciado. Sabe que el asunto del espionaje a los separatistas le puede costar un serio disgusto y no sabe cómo remediar el desaguisado.

Los nervios son tan evidentes que, durante la sesión de control de este 27 de abril de 2022 en el Congreso de los Diputados, cometió un desliz bestial.

El inquilino de La Moncloa, a la hora de responder al portavoz de ERC sobre una pregunta en relación a las escuchas a los independentistas, le cambió el nombre a Gabriel Rufián y se dirigió a él como Santiago Abascal.

El socialista, dándose cuenta de la metedura de pata, no solo trató de salir por patas del entuerto para no cabrear más a uno de sus apoyos parlamentarios, sino que ‘redondeó’ el gazapo con un insulto en toda regla contra el presidente de VOX.

La escena se desarrolló así:

Gabriel Rufián: «¿Va el Gobierno a investigar el espionaje a activistas, a periodistas, a abogados y a políticos catalanes y vascos? Y fíjese bien que le pregunto si se va a investigar, no si lo ha habido. Y por cierto, señor Abascal, sí, Putin es un carnicero».

Pedro Sánchez: «Muchas gracias, señora presidenta. Señor Abascal o, mejor dicho, señor Rufián, discúlpeme, ¡eh! discúlpeme. Ha sido un lapsus imperdonable. Hay lapsus imperdonables y este lo es».

Gabriel Rufián: «Señor presidente, que me espíen vale, pero que me llame Abascal ya me fastidia».

La cara de Pedro Sánchez ante la regañina del portavoz de Esquerra, impagable. No sabía hacia dónde mirar.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar:

En la sesión de control al gobierno, en la respuesta a Rufián, Pedro Sánchez se ha dirigido a él como «señor Abascal». Está obsesionado.#SoloQuedaVox — José Ramírez del Río (@joseramirezdel2) April 27, 2022

Antonio se confunde y al separatista , Rufián, le llama ,Sr Abascal, le ha pedido perdón 6 veces, en un nivel de arrastramiento y sumisión, que traspasa la vergüenza ajena . pic.twitter.com/5LpJ8S1eJP — Santi Irizar (@santi_irizar) April 27, 2022

Sánchez llama por error «Abascal» a Rufián y lo califica de «lapsus imperdonable»

Y tiene razón, sobretodo para Abascal porque que lo confunda con Rufián……eso SÍ que es imperdonable.#LevantandoEspaña https://t.co/UhdYhnUmx0 — Pacofé (@francisferrisol) April 27, 2022

Lapsus imperdonable es pactar con ETA, no llamar Abascal a Rufián. — Fernando Franco 🇪🇸🇵🇱 (@FernandoFrnc) April 27, 2022

Ya quisiera el Rufian de rufian ser 5 minutos Santiago Abascal ! Para algo sirve Sanchez es un 🤡 natural ! https://t.co/2anQnwiasl — Zegarra-Schwark (@ZegarraSchwark) April 27, 2022