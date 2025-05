Figaredo (VOX) hunde a la ministra del apagón y al bulero Javier Ruiz: «¡Siéntese en el banquillo!»

Colosal.

El secretario general del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso y diputado por Asturias, José María Figaredo, intervino este 28 de mayo de 2025 durante la comparecencia de Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para denunciar con firmeza la negligencia criminal y la corrupción estructural del Gobierno socialista en la gestión energética y medioambiental.

Durante su intervención, Figaredo recordó que el Partido Socialista ha estado históricamente ligado a la corrupción, una corrupción que ahora se ha transformado en inacción criminal con consecuencias letales para muchos españoles:

Señora ministra, sale usted y habla aquí en un tono muy bajo, muy pausado, repitiendo eslóganes oídos ya infinitas veces y realmente lo que parece es que usted quiere hundir en su verborrea el mensaje real que tiene para los españoles. Y el mensaje real es que usted ha repetido lucha contra el cambio climático más de diez veces en su discurso, pero ha hablado de los españoles dos veces. Su objetivo es la lucha contra el cambio climático, no es el bienestar de los españoles. Ha dicho usted maravillosa Agenda 2030. ¿De verdad se atreve usted a repetir esto, señora ministra, en esta tribuna grabada por las cámaras? ¿Se atreve usted a repetir maravillosa Agenda 2030, esa Agenda 2030 que está arrancando los olivos en Jaén? Los andaluces de Jaén que están viendo cómo se les arranca el pan de las manos por culpa de esa Agenda 2030 Esa Agenda 2030 que está cerrando la industria española. Todos esos trabajadores de Alcoa que se están quedando en la calle por culpa de la Agenda 2030 y usted se atreve aquí a venir a decir maravillosa Agenda 2030. Viven ustedes fuera de bolos. Es que no están ustedes en la realidad de España.

Acusó al Gobierno Sánchez de estar asfixiando a los españoles:

Viene usted aquí y habla de los datos que facilitan las agencias europeas. Es que, señora ministra, las agencias europeas dicen que España sigue siendo el país con más paro de la Unión Europea. Habla usted de más afiliados en total, para que todos los que nos escuchen entiendan esta mentira. Viene el Gobierno y dice que nunca hubo más afiliados que ahora. Es que España nunca tuvo tanta población. Es que como España tiene muchísima más población, también tiene más afiliados, pero seguimos teniendo la tasa de desempleo más alta de Europa. Es que en España, señora ministra, ustedes están asfixiando a los trabajadores, las personas que cobran las rentas más bajas son las que padecen una mayor presión fiscal de España. No hablamos solo de impuestos, hablamos también de cotizaciones a la Seguridad Social, hablamos también del IVA, hablamos también de todos los impuestos indirectos que tienen ustedes. Es que, señora ministra, en España los autónomos se están teniendo que dar de baja sistemáticamente porque ustedes no les permiten vivir. Sí, no se ría usted. Porque para usted todo es de risa. Pero es que en España ya hay a día de hoy más funcionarios que trabajadores autónomos. ¿Lo sabía usted, señora ministra? ¿Y esto por qué es? Porque ustedes están ahogando a los trabajadores.

Y no me diga que me calme, no me pienso calmar. Porque España está asfixiándose, España se está muriendo. Los trabajadores españoles se están yendo a la calle. El campo español se está muriendo, ahogado por las importaciones que ustedes facilitan. Y ustedes vienen aquí a decir, cálmense, cálmense. Para ustedes todo trae mucha calma. Porque ustedes viven todo con mucha calma. Porque ustedes tienen el sueldo de políticos. Y si no, ya se les enchufará, ya se les enchufará, ya se les enchufará con el carnet del Partido Socialista en cualquier empresa pública. Esa es la tranquilidad que ustedes tienen. Por eso viven ustedes relajados. Por eso vienen ustedes aquí y hablan con un tono muy bajo. Por eso disimulan ustedes aquí la realidad.

Sacó a colación a Javier Ruiz y sus ataques contra VOX a cuenta del apagón: