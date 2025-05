Un exalcalde cántabro desenmascara a la fontanera del PSOE: «Leire Díez es una política sucia, narcisista y psicópata»

Tiene más peligro que un cartucho de dinamita.

Por mucho que los Antonio Maestre y otros miembros del equipo de opinión sincronizada del Gobierno Sánchez traten de desacreditar a Leire Díez y decir que poco menos que es como una especie de ‘Pequeña Nicolás‘, lo cierto es que la política socialista tiene un historial de cuidado.

Víctor Manuel Gómez, exalcalde de la localidad cántabra de Vega de Pas, contó en Telemadrid, en el programa ‘El Análisis. Diario de la Noche‘, presentado por Antonio Naranjo, hizo un retrato brutal de la fontanera del PSOE:

Detalló que el nivel de odio de Leire Díez hacia él fue de tal magnitud que esta acabó por respaldar al PP para arrebartarle la alcaldía:

Ella llegó a ser aquí concejal del Partido Socialista, que hicieron alcalde al del PP. Después rompieron. Y después ya cuando dejó de ser teniente alcalde en la Vega de Pas, marchó a Cantabria. Y estaba trabajando para el gobierno de Cantabria , para la vicepresidenta del gobierno de Cantabria, que era entonces Eva Díaz Tezano s. Cuando entró, hubo cambios en el PSOE en Cantabria y entró Pablo Zuloaga . Esta señora la quitaron de aquí. Pero yo no sé si fue Narbona o Ábalos que se la llevaron a Madrid. Y ya estaba allí pues en empresas y tal y trabajando mucho, también para el partido porque es muy activista de Twitter y de Facebook y de redes sociales.

Gómez aseveró que el PSOE tiene un serio problema con Díez y que es una bomba que le ha estallado y sus efectos pueden ser incontrolables:

Yo he visto la forma y yo sufrí la forma de hacer política que era muy sucia de esta señora. Lo que me extraña es que políticos de alto nivel la hayan tenido como de confianza porque esta señora es una bomba. Y al final les ha explotado. A ellos mismos. Ella es de un carácter muy narcisista y como dice un amigo mío que es una psicópata narcisista donde todo vale. Y bueno, en política pues no todo vale.