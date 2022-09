La hemeroteca descalifica al atleta Roberto Sotomayor (Podemos) por aceptar la candidatura a la alcaldía de Madrid

Es la hipocresía en grado sumo.

Roberto Sotomayor, recién designado por Unidas Podemos como candidato a la alcaldía de Madrid de cara a las elecciones del 28 de mayo de 2023, acaba de llevarse uno de los zascas hemerotecos más sonados que se recuerda en redes sociales.

El atleta presumía de su nueva responsabilidad en Twitter con este mensaje:

Sin embargo, no hace mucho, en 2021, el deportista se ponía hecho una hidra cuando alguien le recordó que su meta era pillar un carguito en Podemos:

Si no se cumple el texto pactado en el acuerdo de Gobierno por parte del PSOE, @PODEMOS debe dejar el Gobierno inmediatamente para no ser cómplice de esta traición.

Qué pasa Antonio, que uno no puede tener inquietudes políticas? No me digas que tú también eres de los que me dicen aquello de «quieres un puesto en Podemos». 😜😂

— Roberto Sotomayor 🔻 (@SuperRoStar) February 22, 2021