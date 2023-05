Ciudadanía, libertades civiles, derechos y la casta política

En televisión veo solo documentales, los programas de Iker Jiménez en Cuatro y películas. Hoy haciendo zapping pasé por La Sexta y no tengo dudas: “según dos de sus tertulianos (cambié sin oír más) soy de extrema derecha por no decir “si bwana” a sus teorías del pensamiento único talibán. Voté por 1ª vez en 1979, municipales, al PCE que ganó la alcaldía de mi pueblo (Dos Hermanas, con Manuel Benítez Rufo). Después he votado muchas veces al PSOE y menos a IU, y he sido 21 años afiliado al PSOE en dos etapas: 1983-1991, me fui cuando encarcelaron a guardias civiles demócratas en psiquiátricos y cárceles y volví en 2005 tras ver a la mujer de Zapatero en Moncloa afectada por un escrache (en 2003 vi la llegada de Zapatero, Aznar, Acebes y Llamazares a la catedral de Pamplona, funeral de dos policías, y abandoné el acto –lo cuento en mi libro-); cause baja definitiva en 2018 (tras hacer campaña a favor de Sánchez contra Susana) cuando dijo lo de “nación de naciones”. Solo un ignorante o un loco que no conozca nada de la historia de España puede decir eso.

Volviendo a las etiquetas de lo políticamente correcto y sus dogmas de fe, no existe emergencia climática por calentamiento global. Hay cambio climático como ha habido otros varios en los 4.500 millones de años de existencia de la Tierra. Esos cambios se producen en procesos de siglos o milenios, y por ellos el Sáhara actual fue antes un océano y el mediterráneo un desierto. El pensamiento único talibán aprovecha indicios sin confirmar en procesos de pocos años (una sequía de 2-3 años como ha habido miles) para cambiar la vida, el modelo de democracia y la forma de vida en Occidente. No hay menos agua hoy en embalses en España que la que ha habido en los últimos 50 años. Si se compara el agua embalsada hoy es incluso algo superior a la media de ese tiempo. Lo que hay es una sequía en un país seco y eso se combate con pantanos, desaladoras y trasvases que PSOE y PP no hacen. Un azud es una presa construida en medio de un río para parar y desviar una parte de su caudal y dirigirlo hacia la entrada del canal o acequia que empieza en el mismo borde del río. Crean un ecosistema y se han derribado más de 100 el año 2021 en España. La UE lo pide ignorando que en una parte de España padecemos sequía crónica, no llueve como en Inglaterra ni tenemos miles de millones de litros en reserva en forma de nieve como en Noruega. ¿Qué hace nuestra clase política de PSOE y PP? Obedecer perjudicando el interés general de la ciudadanía. ¿Para qué votamos? ¿Para qué los elegimos? Ellos trabajan para sus amos, los grandes prebostes multimillonarios que manejan los fondos de inversión que les garantizan el futuro como millonarios a ellos y sus familias.

Especialmente evidente son las ZBE (zonas de baja emisión) en los centros de ciudades, que impiden a millones de pobres acceder con sus coches al centro de las ciudades, medida en la que no existe diferencia entre PSOE y PP. Eso en un país con el parque de vehículos antiguos derivado de la pobreza de 13 millones de personas y de la asfixia de la clase media es un crimen político. España es el 0,6% de la contaminación mundial mientras China, India y Rusia, que suman el 45%, siguen abriendo centrales de carbón y promoviendo su industria. No nos merecemos esta casta política que traiciona a los españoles y a la nación con sus políticas. Quieren acabar con las libertades civiles, la democracia y el estado de bienestar.