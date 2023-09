SE cumplen 60 años del asesinato de Martin Luther King y me he tomado la licencia de tomar prestado su «yo tengo Un sueño». El sueño de la España vaciada que vuelva a la vida.

Que Los niños corran y jueguen por las calles de mi Pueblo, que no desaparezca el consultorio, que la Diputación arregle la carretera y no sólo ponga parches, que nuestros mayores tengan un sitio para estar, hablar, jugar a las Cartas ect, que nuestros picos sean conocidos para practicar senderismo y escalada (según revista especializada el mejor sitio de la provincia de Salamanca para hacer escalada) que mi iniciativa «Bienvenidos formamos parte de la España Despoblada». Conduce despacio, no sobran vecinos.

Se extienda por Toda Castilla León como un reguero de pólvora y por todos los pueblos de España que estén dentro de la España despoblada. Que este grito llegue a los políticos, locales, autonómicos y nacionales y tomen conciencia de este grave problema que tenemos y den soluciones de una vez por todas.

La España vaciada y despoblada se refiere a las zonas del país que han experimentado un éxodo masivo de población, especialmente en las áreas rurales. Durante las últimas décadas, muchas personas han abandonado estas regiones en busca de mejores oportunidades económicas y servicios en las ciudades más grandes. Esta tendencia de despoblación ha tenido un impacto significativo en las comunidades rurales, que se enfrentan a desafíos como el envejecimiento de la población, la falta de servicios básicos, la pérdida de empleo y la disminución de la actividad económica. Además, la despoblación también ha llevado a la pérdida de patrimonio cultural y tradiciones locales.

El fenómeno de la España vaciada ha generado preocupación en el país y ha llevado al surgimiento de movimientos y organizaciones que buscan abordar esta problemática. Estas iniciativas buscan promover el desarrollo sostenible de las zonas rurales, fomentar la creación de empleo, mejorar los servicios públicos y preservar el patrimonio cultural.NAlgunas de las medidas propuestas para hacer frente a la despoblación incluyen la promoción de la actividad económica en las zonas rurales, el impulso de la educación y la formación profesional, el acceso a servicios de calidad, la mejora de las infraestructuras y el apoyo a emprendedores y proyectos innovadores.

Es importante destacar que la despoblación no es un problema exclusivo de España, ya que muchos países europeos también enfrentan desafíos similares. Sin embargo, es fundamental abordar esta situación de manera integral y colaborativa para garantizar un futuro sostenible para las zonas rurales y promover un equilibrio territorial en el país.

Recuerda que es importante tomar conciencia de esta problemática y apoyar iniciativas que busquen revitalizar las zonas rurales y promover un desarrollo equitativo en todo el país.

En definitiva, yo tengo un sueño, que todos estos sueños se cumplan y que de la España vaciada, despoblada pueda como siempre fue, volver a la vida repoblada, alegre y solidaria.