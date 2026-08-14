Los pinganillos de Armengol, que Sánchez concedió al separatismo, nos cuestan a los españoles 4 millones al año

La controversia en torno a los denominados «pinganillo de Armengol» centra nuevamente la atención en un antiguo canje de favores entre Pedro Sánchez y el independentismo, cuyo impacto político y económico ya se traduce en millones.

La discusión, alimentada por las críticas al modelo de financiación, se entrelaza con el interrogante sobre si el Gobierno está abriendo la mano en demasía para asegurar su mayoría parlamentaria, como ha destacado El Mundo en su seguimiento del pacto con ERC.

En el corazón del asunto se encuentra la percepción de que el Ejecutivo ha convertido la financiación autonómica en un mecanismo de negociación.

La ex consejera madrileña Rocío Albert lo expresó con rotundidad al exponer que Sánchez busca “privilegiar a la casta independentista”, mientras otras comunidades lidian con el peso de este acuerdo.

Este mismo argumento ha sido repetido por el PP y diversas administraciones autonómicas, que mencionan un agravio comparativo y un sistema diseñado para satisfacer intereses específicos, en lugar de corregir desequilibrios de forma general.

Un pacto originado en el pulso parlamentario

El origen del conflicto radica en el acuerdo establecido entre Sánchez y Oriol Junqueras, que busca una financiación específica para Cataluña, cifrada en unos 4.700 o 5.000 millones de euros adicionales cada año. Este enfoque se vinculó a la investidura de Salvador Illa y se presentó como un avance hacia un modelo más flexible, aunque los detalles han generado inquietud en gran parte del panorama autonómico.

Desde el Gobierno se ha intentado adornar la reforma con conceptos grandilocuentes: bienestar, servicios públicos, igualdad de oportunidades. No obstante, muchos presidentes autonómicos han interpretado esto de otra manera: como una cesión selectiva para garantizar la estabilidad de La Moncloa. Juan Bravo, del PP, llegó a asegurar que el verdadero propósito era “adquirir el voto favorable” de ERC utilizando dinero de todos los españoles. Miguel Ángel García Martín, portavoz madrileño, fue aún más directo al referirse a esto como una “carta de pago a los independentistas”.

La cifra de 4 millones: el origen del alboroto

El dato que más resuena en el debate no se limita al monto total del acuerdo, sino al coste político de su implementación y de los servicios relacionados con esta nueva estructura institucional. En este contexto, las críticas amalgaman financiación, cesiones competenciales y el efecto arrastre sobre el sistema en su conjunto. La sensación de “pagar dos veces” —primero por el pacto y luego por sus consecuencias— es lo que ha alimentado titulares y una acumulación de tensiones.

Es conveniente distinguir, sin embargo, entre el titular político y el análisis técnico. Las informaciones verificadas apuntan a un plan de financiación específica y a una posible cesión del 100 % del IRPF a Cataluña, a diferencia del 50 % que comparten otras comunidades. También se ha ventilado que el Gobierno ha modificado la ley de financiación para cumplir compromisos con ERC y aliviar parte de la deuda catalana con el FLA, que incluye una quita de 15.000 millones. Todo esto proyecta un panorama mucho más amplio que un mero coste administrativo: es una reestructuración del poder fiscal.

Un asunto con aroma a serie prolongada

La ironía es que el diálogo sobre financiación autonómica, un asunto que suele desvanecerse en despachos y boletines oficiales, se ha transformado en un culebrón que ofrece giros semanales. Hay reuniones en La Moncloa, cifras que varían según quién las comunique y una palabra, “ordinalidad”, que ha saltado del lenguaje técnico al debate de bar.

Y entre tanto conflicto, queda una curiosidad muy nuestra: el “pinganillo” político no transmite órdenes; transmite supervivencia. A veces con buena señal, otras con interferencias, pero siempre con la sospecha de que alguien está murmurando demasiado cerca del oído de otro. Eso sí, el coste de esta comunicación, en este caso, no solo lo asume quien escucha: también lo notan los demás.