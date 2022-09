Brutal Díaz Ayuso pasándole por la cara Madrid a Pedro Sánchez: «No vamos a fallar al resto de España»

Tremendo plato fuerte este lunes 12 de septiembre de 2022 en Madrid con el Debate del Estado de la Región.

Un momento de máximo esplendor para Isabel Díaz Ayuso y mala fecha para sus rivales en la oposición de la Asamblea madrileña.

La presidenta arrancó aludiendo a los terribles incendios vividos en la Comunidad de Madrid en la pasada temporada estival, como en otros lugares de España, y mencionando a los héroes que los sostuvieron.

Después, entre otras cosas, Ayuso quiso homenajear al recientemente fallecido Javier Marías:

Aplausos.

Y entró en harina Ayuso, directamente contra Pedro Sánchez, su verdadero rival político:

Y más, absolutamente contundente:

«La falta de transparencia, la merma en la libertad, la incompetencia e ideologización de la gestión, la inflación, el gasto público sin control y otras políticas profundamente erráticas, están erosionando las rentas de las familias y la confianza de los españoles. El gobierno de Sánchez y sus socios independentistas y comunistas quiere compensar su nefasta gestión y maquillar su estrategia de carcoma del diseño constitucional haciendo a los españoles dependientes de pagas y subsidios… Pero esta región no es así y no se nos compra ni somete al capricho de ideología alguna. Madrid no le va a fallar al resto de España».