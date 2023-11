Isabel Díaz Ayuso resume en dos minutazos la sumisión a la que Sánchez someterá a los españoles

Se puede decir más alto, pero no más claro.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó este 3 de noviembre de 2023 al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de «dinamitar la nación» y se ha negado a «reclamar miseria» porque esto lleva a multiplicarla.

La dirigente madrileña fue contundente:

Aclaró que esto no va de quién se lleva más o menos parné:

Esto no va de dinero, lo que me corresponde, mi dinero, lo que a mí me toca. Eso es repartir miseria. El verdadero peligro, el real, el inminente, es que España deje de existir como nación centenaria. No va a ser España si seguimos así.

Detalló que se van a acabar los derechos más esenciales:

Y aseguró que la convivencia real no marida con un régimen totalitario:

Y añadió la ‘popular’:

Yo no quiero caer, y sabiendo que es la Comunidad de Madrid la que más aporta y la más perjudicada económicamente, no quiero que los españoles empecemos a mirarnos dividiendo España en territorios como si lo hace tan burdamente para hablar de lo mío contra lo de los demás. Si empezamos a reclamar miseria, multiplicaremos la miseria.

Ayuso aprovechó su intervención para matizar:

Yo desde luego entregar el poder a gente que ha robado, a violentos, no los quiero indemnizar, no quiero mirar para otro lado ante lo que está pasando. Para mí el fin no justifica los medios, que es lo que nos están diciendo, con tal de que no gobierne el Partido Popular, que ya gobierna de hecho en 12 comunidades autónomas, es decir, para negar la existencia al otro, para que no haya pluralismo político, para que solo un proyecto totalitario esté en el poder, vótenme a mí haga lo que haga diga lo que diga aunque cambie de criterio cada día eso es miseria política.

Por eso, yo creo que no sé qué opina el resto de los socialistas y de los votantes, que nadie les consultó nada de esto… todo lo contrario y que ahora están viendo como pretenden desguazar España. Creo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad.