Un director general de Ayuso le da de su misma medicina al macarra Óscar Puente

Ahora va de ofendido por la vida.

Óscar Puente, quien hace tan solo unos días deslizó que el presidente de Argentina, Javier Milei, se metía sustancias poco saludables, se puso como el bicho del pantano porque un director general del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso le dio de su propia medicina.

— Oscar Puente (@oscar_puente_) May 8, 2024

Se trata de Juan Manuel López Zafra, director general de Economía de la Comunidad de Madrid, quien harto de ver como el ministro de Transportes quiso eludir su responsabilidad en la pésima gestión del servicio de Cercanías, trató de acusar a los usuarios de los trenes y, de paso, dijo que el Metro de Madrid tenía incidencias que multiplicaban por diez las del servicio prestado por Renfe.

Y es que Puente llegó a decir esto desde la sala de prensa de La Moncloa:

Esto produce un efecto de bola de nieve. Los pasajeros se bajan del tren y eso obliga a detener todas las circulaciones de entrada a la estación de Atocha por una cuestión de seguridad. Por tanto, recomendar a los pasajeros que no bajen del tren a no ser que el maquinista lo autorice o lo pida. Porque, de lo contrario, ocurre lo que sucedió ayer: que durante una hora no pudo circular ningún tren con entrada en Atocha procedente del sur de Madrid.