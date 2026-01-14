UMDVERDES: el único retiro sin pensión en la historia administrativa de España.

Tenemos la fuerza de la razón no la razón de la fuerza. Si os habéis creído que nos vamos a rendir es que no conocéis el calvario que os espera.

La política es el camino para que las personas sin principios puedan dirigir a las personas sin memoria. Voltaire

La historia administrativa española tiene episodios oscuros, pero pocos tan reveladores como el que afecta a los guardias civiles democráticos —los UMDVERDES—, pasados a retiro por decisión del Ministerio de Defensa y, sin embargo, privados durante años del cobro de su pensión por Clases Pasivas. Una situación que no encuentra precedente, ni amparo legal, ni explicación técnica que resista un análisis serio.

Porque este no es un conflicto burocrático. Es una anomalía jurídica que prolonga, por vías administrativas, la persecución histórica contra quienes defendieron derechos fundamentales dentro de la Guardia Civil.

1. El acto de retiro: un acto administrativo pleno y eficaz y amparado por la disposición adicional cuarta de la ley del derecho a la defensa.

El pase a retiro es un acto administrativo firme, dictado por el Ministerio de Defensa, que produce efectos desde la fecha indicada en la resolución. Así lo establece: Ley 39/2015, art. 39: los actos administrativos producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo disposición en contrario. La Ley de Clases Pasivas del Estado (RDL 670/1987): el derecho a pensión nace desde la fecha de retiro, no desde la fecha en que la administración decide pagar.

Doctrina del devengo: el devengo de la pensión es automático y no puede ser suspendido sin procedimiento y sin causa legal. Por tanto, desde el mismo día en que Defensa los pasó a retiro, y la fecha, nace el derecho económico y está plenamente consolidado.

2. La actuación de Clases Pasivas: un diferimiento sin base legal y cuasi delictual.

Clases Pasivas reconoce el retiro, y las fechas del mismo, reconoce la condición de pensionistas, pero fija el inicio del pago para finales de 2025, sin atrasos. Esta decisión vulnera: El principio de legalidad (art. 103 CE): la administración solo puede actuar conforme a la ley. El principio de integridad de la pensión: no se pueden amputar años de devengo. La prohibición de la arbitrariedad (art. 9.3 CE): no existe motivación suficiente para diferir el pago.

La seguridad jurídica: no se puede reconocer un derecho y suspenderlo de facto, y arbitrariamente como hace clases pasivas.

No existe en España ningún otro caso en el que un funcionario retirado quede años sin cobrar, pese a tener un acto firme que reconoce su retiro. y sobre todo lo que ocurra con la viuda de Don Manuel Linde Faleto, que desde hace años no cobra, no se le termina el expediente y ni ha cobrado un mes su pensión. Estamos ante un estado putrefacto y un gobierno indecente y «Clases Pasivas incumpliendo gravemente sus deberes, siendo oportuno que actúe fiscalía.

3. La excepcionalidad absoluta del caso UMDVERDES.

En el régimen de Clases Pasivas, el pago de la pensión es inmediato desde la fecha de efectos del retiro. Así ocurre con: Funcionarios civiles del Estado. Militares de carrera. Miembros de la Guardia Civil. Personal de la Administración de Justicia. Cuerpos docentes. Funcionarios de la AGE en general y con cualquier otro trabajador retirado. En todos ellos, el devengo es automático. En todos ellos, el pago es inmediato. En todos ellos, los atrasos se abonan si hay demora. Excepto en los UMDVERDES. No existe precedente. No existe categoría jurídica que lo justifique. No existe explicación técnica que lo sostenga.

4. La sombra de la persecución institucional.

Los UMDVERDES fueron sancionados, expedientados y hostigados por defender derechos democráticos dentro de la Guardia Civil. Su historia está documentada por juristas, historiadores y asociaciones de derechos humanos. Que precisamente este colectivo sea el único en España al que se le reconoce el retiro pero se le niega el cobro inmediato de su pensión no puede interpretarse como una coincidencia. La administración, décadas después, continúa aplicando un castigo diferido, silencioso y administrativo.

5. Un daño que excede lo económico.

La ausencia de ingresos durante años no es solo un perjuicio patrimonial. Es: «Una vulneración de derechos adquiridos. Una forma de desprotección incompatible con un Estado social». Una prolongación del estigma institucional. Una negación de la dignidad profesional de quienes defendieron la democracia desde dentro. Una vulneración clara y determinante de la LDD 5/2024, que rehabilitó en todos sus derechos a los guardias civiles democráticos.

Llegado a este extremo de tan grave proceder, desobeciendo la ley vigente, a la resolución clarísima de la Ministra de Defensa, en la Subdirección de Clases pasivas del estado se debe depurar responsabilidades. El daño no desaparecerá. Porque el daño no es solo económico: es histórico, institucional y moral.

6. Una exigencia de reparación

La reparación exige: Reconocer la anomalía. Restituir los atrasos desde la fecha de retiro. Garantizar que ningún otro servidor público pueda ser sometido a un limbo administrativo semejante. Asumir que esta situación no es un error: es una injusticia.

Para terminar Ya. ¿Puede una democracia permitirse mantener esta excepción sin corregirla? La respuesta es evidente. Y la responsabilidad, también.Es inverosimil que a fecha de hoy haya UMDVERDES que no han cobrado, cuando su pensión de retiro es de hace años, que alguno comenzara a percibir su pensión a finales del año 2025 y que una viuda sin medios siga en el limbo por la incompetencia de Clases Pasivos y por un gobierno y otras instituciones con competencias a pesar del conocimiento sigan mirando para otro lado, callando y permitiendo.