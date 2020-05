Jaime Peñafiel: «Desde aquí maldigo a (Pedro) Sanchez»

Jaime Peñafiel, que ha cumplido ya los 88 años, no para.

El veterano periodista, durante muchas d´cecadas el número 1 en temas relacionados con la Casa Real, está atravesando uno de los momentos más duros de su vida privada, pero aún así ha desvelado en una larga conversación con Joaquín Prat las llamadas de una no tan misteriosa mujer al Rey.

Después de pasar por «momentos muy jorobados», Peñafiel confesó este 6 de mayo de 2020, en Cuatro al Día, que finalmente ha podido superarlo.

Muy contento de poder volver a conectar con el programa de Mediaset ya recuperado y con mejor aspecto, sin embargo reconoció que no era un buen día para él «porque ayer enterré a una hermana mía».

De hecho, aprovechó su conexión televisiva para lanzar un duro mensaje: «Desde aquí maldigo a (Pedro) Sanchez porque me ha impedido estar con mi hermana en los ultimos momentos de su vida…».

A pesar del delicado momento sentimental que atraviesa no dudó en abordar los temas que mejor maneja, los relacionados con la Familia Real.

Así, confirmó que el confinamiento de los Reyes Eméritos está siendo en La Zarzuela («cada uno en su sitio») y que aunque Don Felipe vive en un pabellón que está a 500 metros no es infrecuente que se vea o se cruce con sus padres cuando acude a su despacho.

En cuanto a Don Juan Carlos, Peñafiel asegura que «le gustan mucho las videoconferencias con amigos» y entre los que conectan habitulmente con él está el «Rey Simeón, amigo de toda la vida, Miguel Arias, Carvajal, Pedro Campo, su patrón del barco con el que regatea, una persona muy importante en la vida de Don Juan Carlos que es Carlos Fanjul, el rey del azúcar de República Dominicana…».

Cuando Prat le hizo notar que no había ninguna mujer en la lista, Peñafiel se acordó de que también está Marta Gayá entre las elegidas del Emérito para hacer videoconferencias porque «ha vuelto a reanudar las relaciones» con su «gran amor mallorquín».

Eso sí, visitas ninguna, entre otras cosas porque «la Familia Real ha dejado de ser familia»: con la única con la que mantiene buena relación es con la Infanta Elena, que siempre ha sido su debilidad».

Hace dos semanas, el propio periodista llamó a ‘Cuatro al día’, y afirmó haber logrado vencer a la enfermedad.

«La última vez que hablamos estabas fastidiado, se te notaba en el tono de voz y en la dificultad para respirar», comenzó diciendo el presentador ante el colaborador, que definió su recuperación como «un milagro».

«Me refugié en el campo para intentar salvarme y allí me contagié. Amigos míos de la zona han muerto. Me vine a Madrid y me quedé en casa».