Los jueces aprietan las clavijas a Sánchez por aislar a Felipe VI de un importante evento jurídico

Pedro Sánchez sigue complaciendo abiertamente a los independentistas catalanes.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció que tramitarán los indultos de los presos del ‘procés’ durante los próximos días. Sin embargo, no es el único ‘regalito’ del Gobierno del PSOE-Podemos a los independentistas.

El líder socialista aisló a Felipe VI de un importante evento jurídico que se celebrará en Barcelona este viernes 25 de septiembre: la entrega de despachos a jueces.

Una decisión que, si bien ayuda a los socialistas y comunistas en su negociación por los Presupuestos Generales del Estado, no gustó nada entre las asociaciones de jueces.

A través de una carta, los letrados piden explicaciones tanto al Gobierno como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la ausencia del Rey Felipe VI en la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces.

El objetivo es quitar la máscara al Gobierno del PSOE-Podemos en su nuevo ataque a la Casa Real para favorecer a los independentistas.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) demanda en un comunicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dé explicaciones sobre los verdaderos motivos por los que el Rey finalmente no asistirá a la Escuela Judicial.

La AMP observa con estupor que el Gobierno ha «aconsejado» su ausencia por «razones de seguridad». Unas excusa que considera «muy preocupante», ya que sería reconocer que el Gobierno del PSOE-Podemos son “incapaces garantizar la seguridad del jefe del Estado en un acto institucional».

Una situación grave que empeora aún más si las razones de seguridad pretenden «disfrazar motivos abiertamente contrarios a la Constitución».

Por ello, piden que se «adopte las medidas necesarias para velar por el normal desarrollo del acto y por la seguridad e integridad física de todos los asistentes y, en particular, de los compañeros que integran la nueva promoción de jueces».

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), también cree que alguien debe dar una explicación «más clara» sobre la ausencia del monarca, debido a que la presencia del jefe del Estado o alguien en su representación es necesaria en este tipo de acto institucional y sobre todo por «respeto» a los nuevos integrantes de la Carrera judicial.

El más crítico ha sido el Foro Judicial Independiente (FJI) quien ha calificado de grave la ausencia del Rey Felipe VI en la entrega de despachos de la 62 Promoción de la Escuela Judicial.

«Se nos hace difícil, si no imposible, asumir, por tanto, que no sea S.M. El Rey quien, en su condición de Jefe del Estado y máximo representante del mismo, presida un acto de tanta importancia para los nuevos jueces quienes, siguiendo el mandato constitucional, administrarán justicia en su nombre», resaltan en un comunicado.

La verdad sale a la luz

El vocal del Consejo General del Poder Judicial, José María Macías, afirmó que fue el Gobierno de Pedro Sánchez quien no autorizado por primera vez la asistencia del Rey Felipe VI. En declaraciones a la Cadena Ser, explicó que la Casa Real comunicó al CGPJ que el monarca participaría en el acto y después les trasladó que no podía hacerlo porque «el Gobierno no lo autorizaba».

«Le puedo asegurar sin margen de duda ni error de ningún tipo que la confirmación escrita está en el CGPJ. La explicación hasta donde yo sé es que no puede hacerlo porque no cuenta con la autorización del Gobierno. Ignoro por completo los motivos que el Gobierno, si es que ha proporcionado alguno a Casa Real, ha hecho valer para indicar que ese acto programado en la agenda no se llevara a cabo», detalló.

Casa Real

Felipe VI contestó confirmando su asistencia inicialmente al evento. Sin embargo, tras las presiones del Gobierno de Pedro Sánchez, el CGPJ recibió una nueva comunicación desde Casa Real en la que se informa de que el Rey finalmente no acudirá a la entrega de despachos.

El cambio de decisión no solo está indignando a los jueces, sino también genera un gran malestar dentro de la Monarquía.

Es importante recordar que se trata de la primera vez que, desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI no acude a este acto que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial.

La entrega de despachos es uno de los pocos actos anuales relacionados con el Poder Judicial a los que asiste el Rey. Uno de ellos es la Apertura del año judicial, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre en el Tribunal Supremo y que fue presidido por Felipe VI, como también viene siendo habitual.

Se da la circunstancia de que por segundo año consecutivo, este acto organizado por el órgano de gobierno de los jueces sufre cambios en su normal celebración, pues el año pasado, con motivo del 40 aniversario de la Constitución, se trasladó a Madrid, donde sí estuvo presente Felipe VI.

El Gobierno se esconde

El Gobierno considera que el hecho de que, por primera vez, el Rey Felipe VI no vaya a presidir este año el acto de entrega de despachos no tiene mayor trascendencia.

Sin dar los motivos de su ausencia o reconocer que buscan complacer a los ‘indepes’, el Gobierno argumenta que simplemente no forma parte de su agenda.

En este sentido, evitan aclarar si ha sido el Gobierno el que ha aconsejado al monarca que no acuda a Barcelona, ni tampoco el motivo que está detrás de esa decisión.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó que «hay decisiones que están muy bien tomadas», tras ser preguntada sobre si el Ejecutivo le ha pedido al Rey Felipe VI que no acuda al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces.

Sin embargo, no ha aclarado el motivo por el que se ha tomado esta decisión de que el monarca no acuda a Barcelona, ni tampoco quién ha sido el responsable de que se haya adoptado.

Reorganización

Con la ausencia forzada de Felipe VI, será el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien presida este viernes el acto de entrega de despachos a los 62 miembros de la 69 promoción de la Escuela Judicial, que recibirán su destino.

La Escuela Judicial, que desde 1987 ha recibido a los 3.043 integrantes de las 22 últimas promociones de jueces en España.

Se prevé que asistan el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

También está prevista la asistencia de los vocales del CGPJ, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluñaa (TSJC), Jesús María Barrientos, y de otras autoridades judiciales.