Ayuso le dice a Sánchez que reduzca los 20.000 millones de gastos inútiles de sus 22 ministerios

En política no hay casualidades. El fin del ‘apagón’ de Sánchez coincide con el inicio de la campaña electoral de las generales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso subraya de forma sarcástica la ‘casualidad’ de que el plan “solidario” de ahorro energético propuesto por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, culmina cuando inicia la campaña para su reelección.

Ayuso, ha atizado al líder socialista al aseverar que “Sánchez dice: España se apaga hasta que comience mi campaña electoral para ser solidarios ‘con la UE’. La respuesta es NO: reduzca 20.000 millones de gastos inútiles de sus 22 ministerios”.

La también presidenta del Partido Popular (PP) en Madrid, le ha plantado cara a Sánchez al reafirmar que no se someterá al apagón sanchista. Ayuso aseguró que en “la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿Qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?».

La negativa de la presidenta de Madrid a cortar la iluminación de edificios y escaparates de tiendas, no ha pasado desapercibida para Sánchez, que ha la atacado de forma histérica y la ha catalogado de “egoísta”.

El presidente que ha impulsado medidas estrellas como el no usar corbatas, acusó a Ayuso de comportarse de forma “egoísta, unilateral e insolidaria”. Luego de reunirse con el rey Felipe VI para el tradicional despacho del verano, Sánchez pidió a «todos los partidos políticos y administraciones públicas» que huyan de cualquier comportamiento «egoísta y unilateral» que «no representa a la sociedad española», en clara referencia a la dirigente popular.

Ante esta respuesta del presidente de Gobierno, Ayuso se ha lanzado a la yugular del líder del PSOE, al recordarle que “es el Gobierno más caro de la historia. Y el más autoritario. En el peor momento. No hay semana sin un nuevo decretazo, una institución erosionada y una medida empobrecedora”, a través de las redes sociales.

Ante este plan de “ahorro energético” Ayuso dice “NO”. En cambio, le insta a reducir los “20.000 millones de gastos inútiles de sus 22 ministerios”, en lugar de trasladar la culpa y el sacrificio a los españoles.

Apoyo de los empresarios

Luego de hacer público su rechazo a las medidas impulsadas por el Gobierno Sánchez, los empresarios madrileños han cerrado filas con la mandataria regional.

Madrid Foro Empresarial ha respaldado las palabras de Ayuso y consideran que una ciudad apagada es una «una ciudad muerta y peligrosa». Estiman que con esta medida aumentarían los índices de delictividad e inseguridad en las urbes. Además, critican que el Gobierno no haya mostrado qué medidas tomarán ellos mismo ni un plan de seguridad para contrarrestar la oscuridad en las ciudades.

Las medidas de la discordia

Las medidas de ahorro energético fueron aprobadas ayer por el Consejo de Ministros, y hoy ha sido publicado el real-decreto que las estipula, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre las normativas se establece que los edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte como los aeropuertos o estaciones de tren, espacios culturales y hoteles deben establecer una temperatura en el aire acondicionado de 27 grados en verano y de 19 grados la calefacción en invierno.

Además, las luces de escaparates y edificios públicos, al igual que cualquier iluminación decorativa en las fachadas, deberán apagarse a las 22:00 horas. También se establece que los locales deben disponer de puertas con cierres automáticos para impedir la pérdida de temperatura.

Según señala la normativa, el incumplimineto con las disposiciones podrían acarrear multas que pueden ascender a los 60.000 euros por infracciones leves. En el caso de que sean graves, pueden alcanzar los seis millones de euros, y hasta los 100 millones de euros por las muy graves.