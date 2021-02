Victor Entrialgo De Castro: «¿Qué sistema permite llegar a esta gente?»

El Estado que ha dejado morir a los mayores en miles de residencias es una basura. Una basura hedionda insoportable. Y si no, escoja amable lector, nombre, calificativo o delito mayor, homicida, genocida, vergonzante. El mismo que permite llegar al poder a sectas incalificables e individuos insoportables que conspiran permanentemente contra la Nación y aprovechan estados de alarma para escribir memeces en el BOE sin dar cuentas ni a ciudadanos ni al Parlamento. El que permite a éstos indocumentados repartir cargos y subvenciones entre amigos y allegados. ¿Qué Estado es el que permite todo ésto?

Un Estado que permite un Gobierno de cobardes, escondidos hasta las elecciones catalanas, que no sale a dar la cara ante la tragedia, ni a presentar las conclusiones de su Comité de expertos, -exista o no,- para que los millones de españoles en vilo, en la hoteleria y la hosteleria sepan cuanto, cuando y cómo se regula su ruina.

Nada menos que 22 ministros arrodillados ante su señor feudal, por la inmerecido canonjía recibida, que ni estan, ni se les espera, porque para llevar palos usan esteras y testaferros como Illa o Simón.

No digamos del vagamente vicepresidente Iglesias, que al decir de los cercanos no participa apenas en las tareas de gobierno, salvo las tonterías impostadas y en falsete de su demagógica propaganda.

Si otro Rey Felipe, como el que Iglesias ataca con su ideología sin lavar que huele a naftalina, no hubiese fijado la corte en Madrid en 1561, él aún estaría por los montes guiando a sus ovejas.

Por su parte la ministra portacoz, a la que sin saber hablar han puesto para explicar, se ha hecho un selfie con otros dos colegas en el caso Isofotón, donde pendiente su revelado no sale bien parecida. Dice la “susorredicha” con su proverbial ordinariez que la posición del vicepresidente favorable a Rusia y contraria a su propia Nación no puede interpretarse sin el contexto de las elecciones.

O sea que además de decirnos nada que no supiéramos, -que todo lo electoral es mentira y circo que pagamos, – lo que omite la encargada es que la comparación del ministro ruso Labrov, equiparando a Navalny con los políticos catalanes presos, es como comparar los Juegos Olímpicos con las fiestas de su pueblo.

El jefe de la diplomacia rusa ha comparado un Estado no democrático, -que envenena a un opositor que no ha dado un golpe de estado-, con quienes sí lo han hecho contra un Estado democrático donde, eso sí, los presos andan sueltos por una decisión política, esa si es un anomalía, porque reciben un trato de favor respecto a los demás presos que contraría flagrantemente nuestra Constitución.

Pero es que, además, el contexto de las declaraciones en favor de Rusia de Iglesias no es ese. El contexto es lo que ha dicho y hecho este sujeto hasta llegar donde está. Ese es el contexto principal.

Si la mentira es un arma revolucionaria, como defiende, nada de lo que puedan hacer o decir estos personajes empeñados en no trabajar y vivir del cuento, – gracias a un sistema idiota y autodestructor,- no tiene valor en democracia porque su reino no es de este mundo. Quizàs de Venezuela, Irán o Rusia, que no pagan por asesorar sino por desestabilizar.

Más temprano que tarde esta gente volverá a la Asamblea de facultad donde seguro tienen alguna asignatura aún pendiente y serán rechazados por farsantes.

Es preciso impedir que en adelante llegue al poder tanto pirómano iluminao como intenta destruir nuestra democracia. Pero de momento Sánchez, que responderá ante la Historia de haber armado todo esto, antes de irse, debe cesar ya al vicepresidente que sólo él puso, y que ante una afrenta internacional, se ha precipitado a ponerse del lado de una potencia extrajera.

Porque contraviene su juramento y porque no pueden admitirse lecciones de democracia de un sujeto comunisto-capitalista del que estamos hasta el moño, que niega la propia esencia de la misma y sus valores fundamentales con los que queremos vivir, de todos los cuales solo admite el de las elecciones, hasta que las pueda prohibir.