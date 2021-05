Germán Gorraiz Lopez: «La economía sumergida»

La economía sumergida o informal consiste en aquellas actividades económicas que total o parcialmente esquivan la regulación fiscal y social del Estado, tipo de fraude absolutamente transversal que practican desde los millonarios que desvían su dinero a paraísos fiscales hasta los que trabajan en negro o que manipulan facturas para no declarar todo lo que ingresan. Así, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la economía sumergida representaría el 25 % del PIB nacional que se traduciría en unos 270.000 millones de € sin recaudar. De ello sería paradigma el régimen especial del hogar, personas que trabajaban por horas y que hasta ahora pagaban sus propias cuotas a la Seguridad Social pero que estarían ya pasando a formar parte de la economía sumergida al no haberse regularizado su situación por parte de sus empleadores, un 40 % de las cuales serían inmigrantes condenadas a la discontinuidad y con serios problemas para el acceso a la pensión de jubilación.

En Internet asistimos a la aparición de negocios alegales, trabajadores que no se dan de alta como autónomos porque no es un servicio que hagan todos los días aunque les aporta un ingreso extra para acabar el mes y el mismo Ministerio de Trabajo reconoce que ”cuando se trata de ventas por Internet y a contra-reembolso,resulta complicado de controlar pues ese dinero no queda registrado» . Asimismo, hay un mundo desconocido para la gran mayoría de usuarios de Internet que recibe la denominación de “web oscura” (Dark web) por su clandestinidad que escapa a los filtros de las autoridades. Este espacio digital es usado básicamente para actividades delictivas como el tráfico de drogas, secuestros, falsificación de documentos, venta de armas de fuego e intercambio de pornografía infantil entre pedófilos.

Uno de los espacios más conocidos es el llamado TOR y aunque su acceso no es posible con los buscadores tradicionales, es posible acceder al mismo descargando un navegador especial conocido como Tor Browser. El mercado negro de Internet incluye actividades como las compras de datos de tarjetas de crédito o envíos de ‘spam’ y moverían alrededor de 70.000 millones de euros cada año en todo el mundo, (unos 500 millones en España, según un estudio elaborado por la empresa de seguridad informática Gdata ) y el pago de las transacciones se hace mediante monedas virtuales como el “bitcoin”, el cual se intercambia por dinero real a través de un tercer sistema llamado Gox Bitcoin Exchange. otro sistema monetario). Sin embargo, tratar de regularizar la economía sumergida conllevará una drástica reducción en los intercambios generadores de valor que existen actualmente en la economía, con la consiguiente constricción de las actividades económicas marginales y riesgo de solvencia del mismo Estado.