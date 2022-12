Pablo D. Escolar: «El ególatra Sánchez»

Cada día hay más españoles que conocen la baja calidad humana y la voracidad de fray Mentiras para atacar a la oposición que le dice las verdades; tiene una gran locuacidad que utiliza para intentar destruir al adversario político, ya que gobernar no sabe ni le dejan sus admirados infieles que están descaradamente contra España y los españoles. Tenemos tres grupos de políticos que están contra nosotros, contra la unidad de los españoles, y a los que nuestro presidente los quiere mucho, se relaciona solamente con ellos, pacta solamente con ellos y obedece sus exigencias y condiciones. Estos grupos son: golpistas e independentistas catalanes, ya castigados por la justicia española, pero que fray Mentiras les libró del arresto; filoterroristas vascos, que buscan la libertad de los asesinos de muchos españoles de bien, pero que fray Mentiras les va complaciendo sin llamar mucho la atención; los bolivarianos de Podemos, radicales de ultraizquierda, más pendientes de destruir lo que de bueno teníamos, para empobrecer al pueblo que es el ambiente que buscan para ejercer su nefasta política. Los tres tienen una acusada aversión por España.

El altanero Pedro Sánchez está súper feliz comportándose con sumisión a estos políticos que le exigen precios muy altos por seguir siendo incondicionales amiguitos para gobernar, claro han encontrado a una persona que no duda “entregar” lo que le exijan con tal de mantenerse en La Moncloa. Pero el pueblo empieza a conocerle y se da cuenta de su totalitarismo y el camino que llevamos, sin posibilidad de retorno, hacia la dictadura y la república. Muestra de ello son los abucheos, insultos y pitidos con que le obsequian en todos los sitios a donde acude a algo sin haber elegido previamente el público que le contemple. Como ejemplo mencionaré algunos de ellos: Celebración de la Constitución el 6-D, Granada, Matalascañas (Huelva), Salamanca, Alcalá de Henares (Madrid), Ceuta y Melilla, Guadalajara, Navalmoral de la Mata (Cáceres), Trujillo (Cáceres), Madrid en el desfile de la Hispanidad, Palencia, Mula (Murcia), Ciudad Real, Don Benito (Badajoz), Sierra de la Culebra (Zamora), etc. Lo que es increíble es queden españoles que aún no vean el grado de absolutismo de este personaje y le otorgue su voto, pues de esta forma acabará con la democracia en España.

Pablo D. Escolar