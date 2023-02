Asturias, Castilla-León, Galicia. En defensa de España, de la gran nación española, mas justa, mejor gobernada y gestionada

Muy Bien la muy importante iniciativa de las autonomías españolas, Asturias, Castilla-León y Galicia, para su muy necesaria mejora por ferrocarril con el “Corredor Atlántico”, “Corredor del Noroeste”, que proponen y que se encuentran entre las autonomías, las regiones españolas más penalizadas en infraestructuras, las más aisladas en comunicaciones y desde hace mucho tiempo, las que tienen la población más envejecida…

Los golpistas ilegales separatistas catalanes son los que, de forma muy injusta, vienen recibiendo del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y para acceder y mantenerse en el poder y gozar de muy injustos privilegios; los extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, separatistas, tajadistas, clientelares, malgastadores, antiEspaña, anti-gran nación española, anti su unidad nacional democrática constitucional, etc., vienen recibiendo grandes ayudas, apoyo del extremista gobierno PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, cuando son los que tienen, con mucho e injustamente, los mayores salarios, la mayor deuda pública (Cataluña), que han venido siendo (Cataluña, Pais Vasco, Navarra) las autonomías, regiones españolas más ricas, mejor dotadas en infraestructuras, etc., y a las que emigraban los españoles de otras regiones mucho más pobres, las que, además, gozan de injustos fueros (Navarra y País Vasco), etc.

Es preciso, justo y muy necesario racionalizar, mejorar, desde la honradez, humildad, máximo rigor y compromiso con el mejor desarrollo deontológico, democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, de juego, competencia y cooperación limpios, competente, riguroso, infraestructural, critico positivo fundado, muy eficiente…; racionalizar, mejorar la política y gestión, las infraestructuras, dotaciones, competencias, el NUMERO DE AYUNTAMIENTOS, (EN HOLANDA, ALEMANIA, ETC., SE REDUJERON), ETC., todo ello justa y muy bien medido, justa y rigurosamente evaluado en el caso de los ayuntamientos, diputaciones, autonomías y gobierno central españoles, al igual que la política de la Unión Europea, y para luchar por el mejor desarrollo, justa y debidamente medido, controlado y contra todo tipo de malgastos, abusos, corrupciones, discriminaciones, injusticias, injustos privilegios, narcisismos, racismos supremacistas, superioristas, contaminadores, manipuladores, etc.

Es un escándalo público, por parte del Gobierno PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, el mas extremista, izquierdista, pro-separatista, malgastador, etc. de la Unión Europea (UE); es un escándalo público, entre otras cosas muy negativas: la supresión del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación, corrupción, de la seguridad nacional, la puesta en marcha de leyes como la del “Solo si es si” y que les ha reducido sus penas carcelarias e, incluso, ha puesto en la calle a peligrosos delincuentes sexuales; el muy politiquero, partidista, sindicalero, clientelar, tajadista, injusto, discriminatorio, segregativo, etc. malgasto público, que España siga estando entre las naciones democráticas con más corrupción y menos transparencia, con más paro general, juvenil, femenino, etc., con la gran caída de nivel y la politiquería, partidismo, sindicalerismo, corporativismo, sectarismo, ideologicismo, etc. en leyes como las de educación, universidad, etc., con el injusto, discriminatorio, segregativo, excluyente gasto público, con la muy grave amenaza contra su unidad nacional democrática constitucional, etc., etc.

Los agentes, líderes, grupos, fuerzas, medios, redes, etc. democráticos constitucionales españoles, individual y socialmente, deben movilizarse, justa, democrática, muy activa y rigurosamente, para defender, en todas las partes de España, de la gran nación española, dentro y fuera de España, de forma muy bien medida, la democracia representativa constitucional española, con seguridad, garantías y justicia justas, su unidad nacional democrática constitucional y por el mejor desarrollo (que incluye un justo, riguroso, responsable, muy bien medido, aplicado, controlado, etc. gasto público, etc.), por la verdad y la libertad justas y responsables, por la dignidad individual y social, por el bien, etc., que, siempre, debe, debemos aprender, con honradez, humildad, el mayor rigor y compromiso, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la justa búsqueda, lucha por el bien…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo (Galicia); autor individual de 15 libros y 36 colectivos; como decía, mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; lunes, 06 febrero 2023, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…